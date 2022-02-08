Стая бездомных собак портит машины жителей центра Волгограда

Автомобилисты находят свои "ласточки" вот в таком состоянии. Фото: Сергей Островский.

В центре Волгограда стая бездомных собак погрызла иномарку «Хендай». Это случилось в конце января во дворе дома №11 на улице Ленина. Владелица автомобиля Наталья Глушко вызвала полицию. Она поделилась с «КП-Волгоград» подробностями этого случая.

- 29 января я обнаружила, что на машине нет госномера. Вызвала правоохранителей, так как думала, что кто-то украл. Но потом увидела повреждения: были испорчены оба бампера, арочная защита. Полицейские предположили, что это могли сделать собаки. На следующее утро их слова подтвердились. Выйдя на улицу, я увидела, как стая собак снова грызет мой автомобиль, - рассказала Наталья.

Фото: Сергей Островский.

В полиции приняли заявление. Так как подозреваемые – животные, да еще и бесхозные, в возбуждении уголовного дела откажут.

- Я жду постановление об отказе в ближайшее время. Потом пойду в страховую компанию. У меня КАСКО. Надеюсь, что это страховой случай и автомобиль отремонтируют. Если нет – буду обращаться в администрацию, - говорит волгоградка. - Жители дома №7 на Краснознаменской также жалуются на эту стаю. Мне рассказывали, что животные грызли другие машины.

Это подтвердил другой волгоградец.

- Я как-то вышел во двор и увидел, как эта стая грызет машину соседа во дворе на Краснознаменской №12. Я их отогнал, - рассказал Дмитрий

Скорее всего, кошки прячутся под машинами, псы пытаются их достать и ведут себя агрессивно. Общественник Сергей Островский, который опубликовал снимки испорченной машины, рассказал о соседстве со стаей бродяг.

- Стая пробегает по дворам, будто «собачий патруль» в поисках кошек и людей, которые их кормят, - говорит Сергей Островский.

Все собаки биркованы, то есть прошли программу стерилизации. Некоторые местные жители их подкармливают. Одних это возмущает, так как животные непредсказуемы. Другие вступаются и защищают местных дворняг от нападок.