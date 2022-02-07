Зоозащитница обвинила волгоградцев в разжигании ненависти к уличным собакам

Горожане разделились на два лагеря: одни призывают к гуманности в отношении собак, другие за более кардинальные меры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблему большого количества бездомных собак на улицах Волгограда можно обсуждать бесконечно. Вроде и решение уже нашли – реализуют программу «Гуманное соседство», то есть стерилизуют, чтобы не плодились, и выпускают. Этим занимаются МБУ «Северное» и волгоградские приюты, которым выделяют гранты. Но животных меньше не становится. Да и случаи нападения собак на людей никуда не делись. Как итог – страх и ненависть к животным. Зоозащитники находят все больше покалеченных живодерами бродяг и умоляют прекратить травлю на братьев наших меньших. Другие же требуют вернуть отстрел. Так или иначе эта тема волнует всех.

«Бездомных собак слишком много. Они сбиваются в стаи, защищают свою территорию, нападают. Рядом с моим домом живут две большие стаи. Огромное количество обращений по поводу нападений добрых собачек! Нас убеждают, что биркованные особи не агрессивны, стерильны и безопасны. Я испугана. Эта тема очень острая. Одновременно страшно за детей, но и собак жаль. Разве виноваты они, что остались на улице? Как найти гуманное решение этой проблемы? Давайте объединяться и думать вместе. Возможно, общими усилиями сделаем наш город безопасным, не навредив при этом самим собакам», - такой пост появился в соцсетях.

Директор международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори Добро» Яна Водолажская вступилась в защиту бездомных собак. Напомним, волгоградка основала самый большой в городе-герое приют, который признали лучшим в России. Очень много собак удается пристроить за границу. И отмечает: проблема в безответственности хозяев, именно с этого нужно начинать.

- Хватит разжигать ненависть с бездомным животным. Чего вы пытаетесь добиться? Решать проблему нужно на уровне ответственности человека. Собаку выкинули, куда ей идти? Начните с людей, которые пачками их выкидывают! Только за январь этого года в приют подкинули 6 пометов чистых и домашних щенков. А сколько таких по всему городу? Это ваши соседи, друзья… Это все делают люди. Мы, волонтеры, не хотим видеть на улицах животных, потому что сами устали от бесконечных, ужасных, жестоких историй. Но решать вопрос отстрелом – варварство! Все хотят жить как в Европе, но то, что сейчас творится в России с собаками приводит Европу в шок! – опубликовала Яна Водолажская.

Добавим, что волгоградские волонтеры все чаще сообщают о найденных некогда домашних собаках. Они в большинстве своем не стерилизованы. А стерилизация – это контроль за популяцией. Именно на это и рассчитана программа «Гуманное соседство». По идее, в будущем число собак само сократится, так как они не будут размножаться. Но при условии, если люди вообще прекратят выбрасывать питомцев. Именно к этому призывает зоозащита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловим и отпускаем на то же место: чиновники объяснили, почему не могут остановить нападения собак на людей. Жители поселка Городище под Волгоградом жалуются на укусы бездомных животных (подробности)

Алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак. В регионе сложилась сложная ситуация с бродячими животными (подробности)

Отстрел и стерилизация не работают: бездомные собаки стали главными хищниками России. Автор диссертации о безнадзорных животных Эльмира Шамсувалеева рассказала, как решить проблему опасных дворняг (подробности)

«На людей нападают только собаки со сломанной психикой»: зоозащитница объяснила, каких дворняг опасаться на улицах. Зоозащитник Татьяна Порошина назвала причины, которые провоцируют бездомных собак на агрессию (подробности)