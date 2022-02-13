В Волгограде хотят определить места для выгула собак

В Волгограде могут появиться специальные места для выгула собак Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде могут запретить выгул домашних собак по улицам города. Для них хотят определить специальные места, где питомцы волгоградцев могли бы справлять нужду. В городе проходят публичные слушания по поводу возможных изменений в Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград, утвержденные решением Волгоградской городской Думы от 21.10.2015. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованную на сайте мэрии документацию, планируется появление мест для выгула домашних животных, которые будут определяться правовыми актами территориальных структурных подразделений администрации Волгограда.

Кроме того, уже действует обязанность волгоградцев убирать с улиц города за своими собаками в специальные контейнеры для сбора экскрементов. Мало кто из горожан это делает, да и специальных урн в Волгограде вряд ли можно найти. Также в Правила благоустройства может появиться пункт о запрете выгула домашних животных вне специальных мест. Исключения будут сделаны только для собак-проводников при наличии подтверждающих их специальное обучение документов.

Жители Волгограда могут принять участие в публичных слушаниях по поводу изменений выгула домашних животных. Экспозиции проекта доступна с 29 января по 2 марта с 10.00 до 12.00 в рабочие дни по адресу улица Порт-Саида, 7а. Обязательном условием для участие в общественных осуждениях является постоянное проживание в областном центре, а также наличие сертификата о вакцинации от коронавируса, перенесенного заболевания или отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 48 часов.