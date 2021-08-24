В Волгограде нашли массовые захоронения бездомных собак с бирками

Зоозащитники утверждают, что на пустыре хоронили собак с бирками горпитомника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда недалеко от территории МБУ «Северное», которое занимается отловом бездомных животных, нашли массовые захоронения биркованных собак. Как утверждают зоозащитники, бирки на трупах принадлежат муниципальному отлову. Администрация прокомментировала сложившуюся ситуацию.

- МБУ «Северное» совместно с региональным комитетом ветеринарии проводит мероприятия по выяснению обстоятельств захоронения биркованных собак в Ворошиловском районе, несмотря на то, что данный земельный участок находится на территории, не имеющей отношения к предприятию. В настоящее время специалистами ветеринарной службы уже взяты патматериалы на обследование, умершие животные кремированы.

В мэрии подчеркнули, что сотрудники горпитомника утилизируют трупы собак согласно федеральному закону и ветеринарным правилам – путем кремации.

- А по факту прибытия и убытия на базу горпитомника каждого животного, а также в случае его естественной смерти, служба отлова составляет акт с подробной описью собаки, - отметили в администрации.