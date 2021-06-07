Свежие новости о «Роторе» на 7 июня 2021: главный тренер команды ждет новичков и днем, и ночью

"Ротор" малочисленным составом начал подготовку к ФНЛ. Фото: СК "Ротор".

Летнее межсезонье в российском футболе короткое. У большинства клубов уже завершились отпуска. Футболисты и тренеры приступают к подготовке к новому игровому году. 6 июня начался сбор у волгоградского «Ротора». Игроки познакомились с новым главным тренером Дмитрием Хохловым. И сам специалист впервые увидел в деле сине-голубых. Хотя их сейчас очень мало. Волгоградская команда в новом сезоне ФНЛ снова изменится до неузнаваемости. «КП-Волгоград» рассказывает о последних новостях команды на 7 июня 2021 года.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДИСЦИПЛИНА И УВАЖЕНИЕ»

У «Ротора» отпуск закончился 5 июня. Команда прошла медицинское обследование в московской клинике. А в воскресенье стартовал учебно-тренировочный сбор в подмосковном Кратово. На базе «Сатурн» сине-голубые уже тренировались в марте, когда в Волгограде стояли холода – в городе нет полей с подогревом. И именно в Кратово игроки «Ротора» познакомились с новым тренерским штабом.

- На собрании мы с вами познакомимся поближе, пообщаемся. Мы выскажем первоначально свои пожелания и требования. Ну и в процессе подготовки будем проводить индивидуально беседы. С первого дня самое главное – это дисциплина и уважение. Это мы будем от вас требовать, - обратился Дмитрий Хохлов к футболистам перед первым занятием на сборах.

Напомним, в штаб Дмитрия Хохлова вошли Евгений Алдонин, тренер по вратарям Евгений Плотников, специалист по физподготовке Николае Русу.

ИГРОКОВ НЕ ХВАТАЕТ

«Ротор» начал сбор в Кратово с невероятно малым числом футболистов. В первой тренировки приняли участие 11 игроков. Как раз стартовый состав на матч. В расположении волгоградской команды находятся вратари Игорь Обухов, Никита Репин, защитники Азат Байрыев, Федор Первушин, полузащитники Сергей Макаров, Дмитрий Вершков, Сергей Серченков, Николай Кипиани, Андреа Чуканов, Олег Николаев, нападающий Камиль Муллин. А где остальные? У других футболистов, игравших в РПЛ, истекли сроки контрактов. Они покинули клуб и ищут новые места продолжения карьеры. Так, например, на днях объявил об уходе полузащитник Олег Алейник. Он тепло попрощался с болельщиками и партерами по команде. Игрок подписал контракт с «Чайкой».

По некоторой информации, может продолжить выступление за «Ротор» защитник Олег Кожемякин. У него завершился срок действия соглашения, сейчас он не в команде. Но есть не 100-процентная вероятность, что будет подписан новый контракт. В ближайшие дни наверняка клуб будет объявлять о новичках.

- Работа по комплектованию состава продолжается, - отмечают в пресс-службе «Ротора».

Тренерскому штабу приходиться менять план тренировок. Фото: СК "Ротор".

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ ЖДЕТ НОВИЧКОВ КРУГЛОСУТОЧНО

Дмитрий Хохлов рассказал, что работу на сборе приходится корректировать из-за нехватки футболистов. Но специалист каждый день ждет подкрепление. Но его пока нет.

- Была запланирована одна работа. Но из-за того, что на сборе присутствует неполный состав, коррективы вносятся каждый день. Надеюсь, игроки будут добавляться, и мы вернемся к первоначальному плану. Каждый день идет работа по поиску игроков, которые смогут усилить. Я их жду каждый день. Даже если ночью приедут, буду безумно счастлив. Но не все зависит от меня. Есть переговоры, юридические моменты, - подчеркнул наставник сине-голубых в интервью клубной пресс-службе.

ВМЕСТО ДВУХ СПАРРИНГОВ - ОДИН

На первом сборе «Ротор» планировал провести 2 контрольных матча – 12 и 18 июня. Но ближайший пришлось отменить по причине недокомплекта состава.

- 18-го, я надеюсь, наши ряды пополнят новые футболисты, и мы сыграем. Остался месяц до начала чемпионата. Нужно успеть подготовить команду физически и успеть сыграть ее, - рассказал главный тренер «Ротора».

Продлится подготовительный цикл в течение двух недель. Перед стартом сезона ФНЛ, который был намечен на 10 июля, у «Ротора» будет 2 сбора.