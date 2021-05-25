Стало известно, когда волгоградский Ротор начнет играть в ФНЛ

Фото: СК "Ротор"

В новом сезоне волгоградский «Ротор» выступит в Футбольной национальной лиге. Пока неизвестен полный календарь турнира, но появилась дата 1-го тура. Календарный план был утвержден на общем собрании лиги. Сине-голубые, как и остальные клубы первого дивизиона, откроют сезон 10 июля. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ФНЛ, всего в чемпионате примут участие 20 команд. До ухода на зимний перерыв участники проведут 25 туров, летне-осенний период завершится 27 ноября.

Возобновится сезон в ФНЛ 6 марта 2022 года, а завершится играми 38-го тура 21 мая. По окончании турнира должны пройти стыковые матчи 3-й и 4-й команд ФНЛ с 13-м и 14-м коллективом РПЛ. Эти встречи запланировали 24 и 27 мая следующего года.

Календарь и точный состав участников ФНЛ утвердят после того, как все клубы из второго дивизиона, которые заслужат право повышения в классе, пройдут процедуру лицензирования. Сезон в Профессиональной футбольной лиге 2020/2021 годов еще не завершился.

Напомним, «Ротор» в сезоне 2020/2021 вернулся в Российскую премьер-лигу спустя 16 лет. Однако закрепиться в элитном дивизионе волгоградская команда не смогла. Сине-голубые заняли 15-е место и снова вернулись в ФНЛ.