Сын олимпийского чемпиона родом из Италии: «Ротор» пополнился первым летним новичком

Андреа Чуканов. Фото: ФК "Велес".

На текущей неделе у волгоградского «Ротора» заканчивается отпуск. Команда начнет подготовку к новому сезону в Футбольной национальной лиге. Однако количество игроков в стане сине-голубых сейчас не наберется на полноценный состав на матч. В ближайшие дни клуб будет вести активную трансферную кампанию. И уже есть первый результат ее работы. Контракт с «Ротором» подписал родившийся в Италии полузащитник Андреа Чуканов. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было подписано по схеме «1+1».

Андреа Чуканову 25 лет. Он родился в итальянской коммуне Козенца. Однако у него российское гражданство, а его отец – олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Вячеслав Чуканов. В 6 лет Андреа вместе с родителями переехал в Россию, где начал заниматься футболом. Азы игры с мячом он получал в «Смене» из Санкт-Петербурга, «Химках» и московском «Локомотиве». Первым профессиональным клубом для полузащитника стала «Тюмень». Также он выступал за «Оренбург», а последние полгода провел в аренде в московском «Велесе». В минувшем сезоне ФНЛ в футболках «Велеса» и «Оренбурга» он провел 34 матча, в которых забил 3 мяча. У Андреа Чуканова есть опыт выступлений за юношескую сборную России.

Напомним, ранее «Ротор» продлил контракт с пятью футболистами.