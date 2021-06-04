Второй новобранец за день: в «Роторе» на одного защитника стало больше

Фото: ФК "Нефтехимик"

Волгоградский «Ротор» 4 июня начал комплектование состава на новый сезон Футбольной национальной лиги. За день клуб подписал контракты с двумя новичками, второй из них - это Федор Первушин. Соглашение с защитником было подписано сроком на 1 год, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Федор Первушин родился 21 января 1994 года в Барнауле. Начал заниматься футболом в родном городе, на профессиональном уровне дебютировал в составе местного «Динамо» во втором дивизионе. Также он защищал цвета «Сахалина», ярославского «Шинника». Сезон 2020/2021 защитник начал в Футбольной национальной лиги в составе воронежского «Факела», затем перешел в нижнекамский «Нефтехимик». За оба клуба в турнире провел 29 матчей, отличился 1 голом.

Отметим, Федор Первушин стал четвертым защитником в «Роторе», у кого есть действующий контракт с клубом. Также соглашения с сине-голубыми имеют Азат Байрыев, Сергей Макаров, Олег Кожемякин. Кроме этого, продолжат выступление за волгоградскую команду вратарь Игорь Обухов, полузащитники Николай Кипиани, Олег Николаев, Сергей Серченков, нападающий Камиль Муллин. А сегодня «Ротор» также объявил о подписании контракта с полузащитником Андреа Чукановым.