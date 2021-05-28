Главным тренером «Ротора» стал Дмитрий Хохлов

Фото: ФК "Динамо" Москва

«Ротор» определился с главным тренером, который будет руководить командой в новом сезоне Футбольной национальной лиги. Волгоградский клуб на пост рулевого назначил Дмитрия Хохлова. Об этом сообщила пресс-служба сине-голубых. Условия соглашения не уточняются. Дмитрий Хохлов стал десятым по счету главным тренером волгоградской команды, начиная с 2016 года.

Уже на следующей неделе новый главный тренер приступит к своим обязанностям в «Роторе». У волгоградцев начнутся сборы с 5 июня после прохождения медицинского обследования. Пока не сообщается, где и в каком составе команда будет готовиться к новому сезону Футбольной национальной лиги. Известно, что у «Ротора» будет 2 сбора. Зато Дмитрий Хохлов оперативно определился со своими помощниками. В волгоградской команде будут работать воспитанник интерната «Ротора», 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин, а также тренер вратарей Евгений Плотников.

«Ротор» не стал продолжать сотрудничество с Юрием Батуренко и Хасанби Бидживым, которые были де-факто и де-юре главными тренерами сине-голубых с марта этого года.

Дмитрию Хохлову 45 лет, он родился в Краснодаре. За свою футбольную карьеру он выступал на позиции полузащитника за московские ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Торпедо-Лужники», за границей футболист защищал цвета ПСВ из Нидерландов и испанского «Реала Сосьедад». В его коллекции наград чемпионство и победа в Суперкубке страны с «Локомотивом», а также «бронза» чемпионата с «железнодорожниками» и «Динамо». С ПСВ Хохлов брал Суперкубок Нидерландов, а с «Реалом Сосьедад» - серебряные медали чемпионата Испании. Полузащитник провел 53 матча, в которых забил 6 мячей. Участник ЕВРО-1996 и чемпионата мира-2002.

После игровой карьеры стал тренером. Работал с молодежными командами в «Динамо». В августе 2012 года пару недель был исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых. В июне 2015 года возглавил «Кубань», но спустя 3 месяца был уволен. Затем Хохлов вернулся в структуру «Динамо», а в октябре 2017 года был утвержден рулевым столичной команды. Сменил на этом посту волгоградца и бывшего футболиста «Ротора» Юрия Калитвинцева. В октябре 2019-го Дмитрий Хохлова отправили в отставку. С того момента он никого не тренировал.

Напомним, «Ротор» в сезоне 2020/2021 годов Российской премьер-лиги занял предпоследнее, 15-е место и с нового игрового года выступит в ФНЛ.