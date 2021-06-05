«Теперь наши пути расходятся»: Олег Алейник покидает «Ротор»

Сегодня, 5 июня, «Ротор» вышел из отпуска для начала подготовки к новому сезону Футбольной национальной лиги. И в субботу стало известно, что один из лидеров волгоградской команды покидает ее. Об уходе из клуба объявил полузащитник Олег Алейник. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

- Счастлив, что был частью клуба, в котором провел невероятные два сезона. В Волгограде великолепные болельщики! Друзья, большое спасибо за поддержку. Вы - невероятная сила, вы - лучшие! – написал Олег Алейник.

Также полузащитник, который неоднократно выходил на поле с повязкой капитана «Ротора», поблагодарил своих партнеров по команде и руководство клуба.

- Теперь наши пути расходятся, но это футбольная жизнь. Желаю команде, своим товарищам успехов и удачи в будущем!

Олег Алейник добавил, что «Ротору» по силам вернуться в Российскую премьер-лигу и закрепиться в ней.

Отметим, уроженец города Гуково Ростовской области является воспитанником волгоградского Училища олимпийского резерва. За «Ротор» он играл в 2010, 2012-2013, 2019-2021 годах, в 2013-м защищал цвета волгоградской «Олимпии». Покан неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру 32-летний Алейник.