Губернатор провел оперативное совещание из-за надвигающейся на Волгоградскую область непогоды

В среду волгоградцам нужно быть аккуратными на улице Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградскую область в ближайшие сутки ждет серьезное испытание. На регион 2 июня обрушится непогода – ливни с грозами и градом, шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Надвигающееся ухудшение погодных условий заставило в здании областной администрации собрать оперативное совещание, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Он поставил задачи руководителям профильных ведомств и главам муниципалитетов по предотвращению и ликвидации возможных последствий, рассказали «КП-Волгоград» в администрации области.

- В режим повышенной готовности переведены оперативные службы, а также ремонтно-восстановительные бригады. В случае необходимости будет задействован резерв технических средств, - уточнили в региональной администрации.

В первую очередь будет уделено внимание вопросам функционирования систем жизнеобеспечения, а также соцобъектов.

Напомним, Волгоградский ЦГМС прогнозирует ухудшение погодных условий в Волгоградской области 2 июня. Сильный ливень с грозами полил в Волгограде еще во вторник вечером. В региональной столице муниципальные службы были приведены в режим повышенной готовности.