В Волгограде готовятся к встрече с сильными ливнями, градом и шквалистым ветром

Волгоградец предупреждают о непогоде 2 и 3 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде готовятся встречать непогоду: в городе ожидаются сильные ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Скорость урагана в ближайшие сутки может достигать 17-22 метров в секунду, сообщает Волгоградский ЦГМС. Наиболее высокая интенсивность осадков в областном центре прогнозируют с 12.00 2 июня до 6.00 3 июня. Из-за приближающейся непогоды муниципальные службы были переведены в режим повышенной готовности, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. В дорожных и транспортных предприятиях установили дополнительное дежурство.

Службы проверили, как работают ливневки. В мэрии уже предупреждают, что при сильных осадках канализации потребуется время для пропуска воды.

- На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливнеприемники, - сообщили в администрации Волгограда.

Волгоградцев и гостей города просят быть осторожными в непогоду. На улице нужно держаться подальше от поврежденных и поваленных деревьев, раскачивающихся рекламных конструкций. Особый присмотр должен быть за детьми и пожилыми людьми. Автомобилистов просят отменить поездки на дальние расстояния, а машины лучше поставить в гараж или припарковать на безопасных местах вдали от высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций.