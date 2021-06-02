В мэрии Волгограда рассказали, повлиял ли ливень на работу общественного транспорта

Общественный транспорт ходит в штатном режиме Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоград 2 июня находится во власти ливня, который прекращается только изредка. На дорогах города с утра образовались потопы. При этом непогода не повлияла на работу общественного транспорта. Он продолжает ходить по утвержденному расписанию, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. В штатном режиме работают свыше 500 единиц общественного транспорта, в том числе 90 троллейбусов, 290 автобусов и 143 трамвая.

- Предприятием «Метроэлектротранс» ведется постоянный мониторинг состояния объектов транспортной инфраструктуры на всех участках трамвайного и троллейбусного движения, - добавили в мэрии.

Утром 2 июня в Ворошиловском районе с рельсов сошел трамвай. Однако это случилось не из-за погоды.

Дорожники продолжают очищать от скопившегося мусора ливневые решетки. Вода не успевает уходить с проезжей части и тротуаров и превратила их в настоящие реки и озера. У некоторых волгоградцев автомобили буквально ушли под воду.

Синоптики прогнозируют, что 2 июня в Волгограде выпадет половина месячной нормы осадков. В регионе активная циклоническая деятельность с прохождением сразу нескольких атмосферных фронтов. В течение суток ливень с грозами продолжит идти. Также возможны град и усиление ветра до 20-25 метров в секунду.