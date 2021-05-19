Волгоградцы создали петицию в защиту водителя, попавшего в ДТП с девочками-баскетболистками

В аварии под Ставропольем погибли пять девочек-баскетболисток.

«Главные виновники Ставропольской трагедии должны быть наказаны. Не надо все сваливать на водителя – Руслана Нахметова! Он не должен быть крайним в этом ЧП», - петиция с таким призывом появилась сегодня, 19 мая, на одной из популярных платформ. Адресовали ее волгоградцы Президенту России. Главное требование – найти истинных виновных в трагедии с волгоградскими девочками-баскетболистками, которые разбились по пути на соревнования.

Руслана Нахметова, который вез юных спортсменок в Черкесск, после смертельного ДТП суд отправил под домашний арест до 30 июня. Прокуратура, которая выявила неисправности в его микроавтобусе и нарушения требований безопасности, требовала вообще заключить его под стражу. Но родители других юных спортсменов, друзья и знакомые водителя вступились за него.

«Все запланированные спортивные соревнования должны быть под контролем и на финансировании города. По факту спортивные школы брошены на произвол судьбы, и поездки полностью оплачиваются родителями. А они уже исходят из своих возможностей. В этой трагедии много виновных. Руслан не нарушал правила дорожного движения, и даже, если бы у него были все документы и согласования, избежать трагедии было невозможно. Не дадим сделать его крайним. Давайте начнем с главных виновников, которые отвечают за спорт и его финансирование в Волгограде. Мы, жители Волгограда требуем решить вопрос на максимально высоком уровне», - сказано в петиции.

Напомним, жуткая авария произошла 30 апреля сего года в Ставропольском крае. ДТП спровоцировал водитель «девятки»: он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, который потерял управление и опрокинулся на микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Пять девочек погибли на месте, в их числе и племянница Руслана Нахметова. Еще семь юных баскетболисток получили травмы, две из них до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии в московской клинике. Кроме водителя под домашний арест на два месяца отправили и директора школы олимпийского резерва, где занимались юные спортсменки.