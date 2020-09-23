ВККС разрешила завести дело на судью из Волгограда Юлию Добрынину

Фото с сайта Дзержинского райсуда Волгограда.

Сегодня, 23 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) на своем заседании рассмотрела представление главы Следкома России Александра Бастрыкина разрешить следователям завести уголовное дело на судью из Волгограда Юлию Добрынину.

«Дать согласие на возбуждение уголовного дела», - цитирует ТАСС решение коллегии.

Напомним, речь идет об оскандалившейся судье Дзержинского райсуда. Это ее в августе 2020 года задержали в момент получения взятки. Крупной взятки. Называют сумму в размере 20 миллионов рублей. Говорят, эти деньги Юлии Добрыниной принесла супруга задержанного ранее волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Его, как и бывшего главу волгоградского СУ СК Михаила Музраева, обвиняют в причастности к покушению на губернатора региона Андрея Бочарова. И Зубков и Музраев уже долгие месяцы находятся за решеткой. Так вот эти деньги жена коммерсанта отдала Добрыниной за освобождение супруга.

Однако, позже стало известно, что Добрынину планируют привлечь не за коррупцию, а по статье «Мошенничество».

До настоящего момента Добрынина официально находилась в отпуске. Так как статус судьи не позволяет привлекать ее к ответственности без разрешения судебной комиссии, в дело вмешался лично Александр Бастрыкин. Теперь Добрынина официально станет подследственной.