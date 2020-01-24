По делу генерала Музраева в Москву этапировали двух поджигателей

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:04:59+03:00

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В Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Генерал вместе с местным бизнесменом Зубковым с лета 2019 года находятся в Лефортово. Их подозревают в подготовке теракта – странного поджога дома волгоградского губернатора Андрея Бочарова в элитном поселке Латошинка. Накануне в Москву по этому же делу этапировали двух поджигателей - Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, сообщил ТАСС.

Вскоре после поджога губернаторского дома работавших на известного в криминальных кругах Волгограда экс-директора Центрального рынка Евгения Ремезова Ушакова и Семисотнова арестовали за более раннее преступление. Еще в декабре 2013 года они подожгли торговый павильон «Царь-продукт» в центре Волгограда - разбили окно, проникли в помещение, облили его бензином. А в 2015-м избили мужчину. В 2018 году за это Ушакова суд приговорил к 5 годам и 8 месяцам колонии строгого режима, его подельнику Семисотнову дали пять с половиной лет.

В ближайшее время Лефортовский суд Москвы определит меру пресечения этапированным на время следствия.

Напомним, арест генерал-лейтенанта Михаила Музраева стал самым громким уголовным делом в Волгограде за последние несколько лет. По мнению следователей, главный следователь области, которого называли «темнейшим властителем» региона, заказал через хозяина «Соснового бора» Владимира Зубкова поджог дома губернатора. Ночью 16 ноября 2016 года двое проникли на участок в охраняемом и увешанным камерами элитном поселке и попытались поджечь стену губернаторского дома. С 11 июня 2019 года Музраев и Зубков находятся в СИЗО. Своей вины они не признают. Под стражей пробудут как минимум до 10 февраля 2020 года. Всего по этому громкому делу проходит около десяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU