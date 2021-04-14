В Волгограде бывшего председателя облкомприроды Виталия Сазонова отправили под домашний арест

Фото: облкомприроды

Центральный районный суд Волгограда поместил под домашний арест бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона, он подозревается в превышении должностных полномочий. Под домашним арестом он будет находиться до 12 июня 2021 года.

Отметим, Виталий Сазонов возглавил облкомприроды в августе 2016 года. 26 февраля этого года он покинул свой пост.

Вокруг регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии разгорелся скандал. В конце 2020 года стали известны факты многомиллионного мошенничества при ликвидации свалок в Среднеатхубинском районе. Ранее трех фигурантов уголовного дела, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, арестовали. В декабре прошлого года был задержан директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов. Он мог украсть с другими мошенниками более 76 миллионов рублей. В этом же подозревается Михаил Ситников - директор казенного учреждения ВО «ДВС». Он находится в СИЗО. Отправили под арест, но заочно предпринимателя Михаила Колонкина. Его объявили в розыск. Хотя защита Колонкина просила смягчить ему меру пресечения.

Пока не уточняется, имеет ли связь домашний арест Виталия Сазонова и уголовное дело в отношении него с мошенничеством при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе.