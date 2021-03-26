Волгоградский бизнесмен, укравший 76 миллионов рублей на ликвидации свалки, требует свободу

Волгоградский коммерсант и бывший член общественного совета волгоградского УВД Михаил Калонкин, которого подозревают в похищении 76 миллионов бюджетных рублей, захотел на свободу. Правда,, он и сейчас не за решеткой, а в бегах. Но заочно его уже арестовали. А сегодня адвокат Калонкина вдруг потребовал смягчить меру пресечения беглому заключенному. Суд на это не пошел.

Напомним, по версии следствия 44-летний Михаил Калонкин похитил деньги, которые выделялись из бюджета в рамках госконтракта на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Предположительно он «прикарманил» 76 718 004 рублей. Когда махинации вскрылись, Калонкин сбежал за границу. Его объявили в международный розыск и заочно выдвинули обвинение по статьям 33 (часть 3) и 159 (часть 4) УК РФ.

18 марта 2021 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с того момента, как только его поймают на территории России, или с момента его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации.

- Адвокат подал жалобу и просил избрать в отношении его подзащитного более мягкую меру пресечения. Свою позицию поясняет тем, что оснований для нахождения Калонкина под стражей не имеется. Но Волгоградский областной суд не нашёл оснований для отмены указанного постановления, - отмечают в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Осталось дело за малым – поймать беглеца.