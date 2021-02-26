В Волгоградской области уволили главу облкомприроды

Кадровые рокировки в администрации области продолжаются. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгоградской области продолжаются кадровые рокировки. Сегодня утром, 26 февраля, стало известно, что свой пост покинул руководитель регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов.

- На его место пока временно исполняющим обязанности руководителя облкомприроды назначена Виктория Романова. До настоящего момента она возглавляла комитет по управлению государственным имуществом. А на ее пост (главы облкомимущества) назначили Екатерину Кульгускину, которая до этого дня занимала должность первого заместителя, - уточняют в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, в январе 2021-го в администрации региона уже сменили двух руководителей – областного комитета по развитию туризма и госстройнадзора. Главой инспекции вместо Александра Сторожука стал Евгений Панкин. А развитием туризма сейчас занимается Владимир Попков.

Отметим, что в конце 2020-го вокруг облкомприроды разгорелся нешуточный скандал, когда всплыли факты хищения миллионов рублей на ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе.