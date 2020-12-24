Директор ООО «ГринЛайт» Фирсов оказался под стражей по решению Центрального районного суда Волгограда за хищение бюджетных средств. В его кармане оказалось более 76 миллионов рублей, которые он был обязан по госконтракту потратить на ликвидацию стихийных свалок в Среднеахтубинском районе.Из материалов уголовного дела следует, что фирме выделили порядка 269 миллионов, чтобы избавиться от 18 несанкционированных точек с мусором. Но мужчина решил сэкономить.- Фирсов уклонился от выполнения части указанного контракта и осуществил неполную экскавацию и вывоз мусора, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.Вычислили нечестного директора сотрудники УФСБ по Волгоградской области. До 16 февраля он пробудет под стражей, пока проводится расследование по уголовному делу.