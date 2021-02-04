В Волгограде директора «ДВС», укравшего на свалках 76 миллионов рублей, отправили в СИЗО

Директора казенного учреждения ВО «ДВС» Михаила Ситникова отправили в СИЗО вслед за его сообщником – владельцем ООО «ГринЛайт». Оба махинатора, укравшие 76 миллионов бюджетных рублей, на время следствия будут находиться за решеткой. Сегодня, 4 февраля, Центральный райсуд Волгограда отправил Ситникова под стражу до 1 апреля 2021 года.

Напомним, этих директоров обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они попались на махинациях при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По контракту ООО «ГринЛайт» должно было ликвидировать 18 свалок, но бизнесмен решил сэкономить: вместо того, чтобы вывозить мусор, он закопал его на тех же свалках, присыпав сверху чистым грунтом. При этом директор ГКУ ВО «ДВС» Михаил Ситников, который должен был проследить за выполнением работ, заверил руководство облкомприроды, что все сделано чин по чину. Бизнесмен получил свои 269 миллионов по контракту, а сэкономленные 76,7 миллионов рублей, директора оставили себе.

Мошенническую схему раскрыли сотрудники регионального УФСБ. В декабре 2020-го арестовали директора «ГринЛайт» Фирсова. А сегодня за решетку отправили и Ситникова.

- Постановление не вступило в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в судебной пресс-службе.