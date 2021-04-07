Решение вступило в силу: «Сосновый бор» в Волгограде должны снести

Сносу подлежат строения на площади около пяти тысяч квадратных метров Фото: Екатерина СИМОХИНА

Постройкам на территории усадьбы «Сосновый бор» в Волгограде, похоже, осталось стоять недолго. Вступило в силу решение суда о сносе объектов самовольного строительства в течение двух месяцев. Накануне, 6 апреля, в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Волгоградской области поступил исполнительный лист. Судебный пристав-исполнитель вручил директору общества с ограниченной ответственностью постановление о возбуждении исполнительного производства. У владельцев есть два месяца, чтобы демонтировать строения.

- В случае неисполнения должником требований исполнительного документа в срок для добровольного исполнения, к нему будут применены меры принудительного характера, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по региону.

Напомним, 25 января 12-й арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил без изменений решение арбитражного суда Волгоградской области о сносе в течение двух месяцев самостроев на территории усадьбы «Сосновый бор» на улице Ангарской, 137/181. Незаконно возведенными объектами признали ресторан, семь гостевых домов, нежилое здание и хозблок. Все строения занимают площадь более пяти тысяч квадратных метров в Дзержинском районе города. Владельцы усадьбы за своей счет должны провести работы по демонтажу.

Ранее в «Сосновом бору» самостроем признали конюшни. Их сноса добилась администрация Дзержинского района. Она выступает истцом в этом деле, добиваясь сноса всех самостроев в усадьбе. Незаконными постройками признали и другие объекты места отдыха волгоградцев и гостей города. В декабре 2020 года Городищенский районный суд принял решение о демонтаже в течение двух месяцев гостинцы с рестораном в подземном этаже, спа-галереи, бани, бассейна, котельной и гостевых домов. Эти объекты располагаются на площади почти 14,5 тысяч квадратных метров.

Добавим, одним из владельцев «Соснового бора» является Владимир Зубков. Он находится под арестом по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области.