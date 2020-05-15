2020-05-15T12:05:46+03:00
Общество

В Волгограде вновь сносят конюшни «Соснового бора»

Пока рабочие ограничились разгромом металлических манежей [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Технику подогнали к конюшням ранним утром. Фото: Борис ПылинТехнику подогнали к конюшням ранним утром. Фото: Борис Пылин
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Снова вокруг конюшен известной большинству волгоградцев усадьбы «Сосновый бор» разыгралась драма. Ранним утром 15 мая сюда подогнали тяжелую технику, бульдозеры. Представители администрации Дзержинского района приехали с полицией. Власти продолжают настаивать на сносе конюшен, где все еще находятся лошади. Сотрудников конно-спортивного клуба сразу предупредили, что полиция их остановит, если те будут мешать. Так что на открытое противостояние бульдозерам решился только волгоградский общественник Борис Пылин.

- Стою перед бульдозером. Но другой манеж начали резать сваркой. Бегу к ним, перекрываю баллоны, а бульдозер начинает ломать здесь. Полиция меня не трогает, даже паспорт смотреть не стали, - рассказывает о происходящем общественник Борис Пылин. - Один товарищ встал меня заменить, пока я баллоны перекрывал, так его сразу же полицейские чуть не увезли. Пришлось мне вернуться. Но резаки заработали. Из конюшни слышу тревожное ржание лошадей.

Продолжалось противостояние несколько часов. Рабочие все же снесли металлические манежи, частично порушили деревянный забор вокруг конюшни. Но саму конюшню все же не тронули.

- Я препятствовал. Полиция практически не вмешивалась, просили только сохранять дистанцию в полтора метра. Было пять человек из администрации. Пытался получить у них письменное распоряжение на снос конюшен, но так и не добился. Просил объяснить – зачем? Кому они мешали? Но никто не хочет раскрывать карты. Сейчас рабочие уехали, а трактора стоят. Я пока уехал домой, но если они вернутся, поеду снова, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Борис Пылин.

Открыто противостоять бульдозерам решился только общественник. Фото: Борис Пылин

Открыто противостоять бульдозерам решился только общественник. Фото: Борис Пылин

Напомним, первый раз конюшни «Соснового бора» в Волгограде пытались ломать еще 27 января 2020. Несмотря на мороз, лошадей решили оставить без крова. Потом снос отложили, противостояние собственников и городских властей продолжилось в судах. В итоге в конце апреля судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда оставила жалобу представителей «Соснового бора» без удовлетворения.

- Сегодня областной арбитражный суд рассмотрит заявление собственников о принятии обеспечительных мер. Решение судья примет единолично. Пока его нет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе арбитражного суда.

Рассмотрение самого иска в арбитражном суде назначено на 4 июня. Если в итоге суд все же встанет на сторону чиновников, животные останутся без дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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