В Волгограде усадьбу «Сосновый бор» должны снести ее владельцы за свои деньги. Такое решение вынес Городищенский районный суд Волгоградской области, который рассмотрел иск администрации Дзержинского района. На площади почти 14,5 тысяч квадратных метров на улице Ангарской 137/201 самостроем признали гостинцу с рестораном в подземном этаже, спа-галерею, бани, бассейны, котельную, гостевые дома. Их и нужно сравнять с землей. Проверки комиссии по вопросам самовольного строительства выявили нарушения требований Градостроительного кодекса РФ, у собственников нет разрешения на строительство этих объектов. Также постройки по документам не ввели в эксплуатацию.Суд встал на сторону администрации Дзержинского района, решив, что спорные объекты недвижимости возвели при отсутствии разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию. Также нет проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Кроме того, все постройки стоят на земельном участке, отведенном для иных целей. Эксплуатация объектов угрожает жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Решением Городищенского районного суда владельцы «Соснового бора» в течение двух месяцев должны за свой счет снести объекты, признанные самостроями. Постановление в законную силу не вступило, его можно обжаловать.Напомним, вокруг «Соснового бора» судебные разбирательства длятся уже долго. Администрация Дзержинского района ранее добилась сноса в усадьбе конюшен. А 9 октября Арбитражный суд Волгоградской области обязал собственников усадьбы снести ресторан и гостевые домики. Одним из владельцев «Соснового бора» является Владимир Зубков, который находится в СИЗО по дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области.