В Волгограде вслед за конюшнями «Соснового бора» снесут гостевые домики и ресторан

Арбитражный суд Волгоградской области вынес соответствующее решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два месяца дали владельцам усадьбы «Сосновый бор» на снос ресторана и гостевых домиков. Такое решение от 9 октября 2020 года вынес Арбитражный суд Волгоградской области. Напомним, до этого администрация Дзержинского района Волгограда, которая и в этом деле выступает истцом, уже добилась демонтажа конюшен. Их признали незаконными, а сам муниципалитет не захотел обременять себя такой собственностью. Соответственно, и все остальные постройки по логике тоже пойдут под снос.

- Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» снести в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет объекты самовольного строительства. Взыскать в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей, - говорится в решении суда.

В резолютивной части говорится о здании ресторана площадью 367 квадратных метров, семи гостевых домиков общей площадью около 350 квадратов, также нежилого 160-метрового здания, помещения хозблока площадью 93 квадратных метра.

Напомним, основной владелец усадьбы Владимир Зубков (почти 67%) находится в СИЗО по делу о поджоге дома волгоградского губернатора.