В суде допросили потерпевших по делу об убийстве из-за ссоры в чате волгоградца Романа Гребенюка

Арсену Мелконяну предъявили обвинение и за угрозы соседям. Фото: пресс-служба суда

В Центральном райсуде Волгограда 16 февраля прошло очередное заседание по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка из-за банальной ссоры в родительском чате. Ранее прокурор зачитал обвинение троим обвиняемым. Теперь в их присутствии допросили сестру погибшего Светлану Гребенюк и потерпевшую по второму делу на Арсена Мелконяна - соседку, которой он угрожал убийством. Заседание длилось полтора часа.

- Письменные показания несовершеннолетней дочери Романа Гребенюка зачитали в присутствии ее представителя, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы областных судов Екатерина Вальковская.

После судья отложила рассмотрение дела до четверга 25 февраля. На следующем заседании начнется опрос свидетелей конфликта и жестокого избиения в банке.

На скамье подсудимых трое: участница конфликта в школьном родительском чате Анна или Ануш Мелконян, ее супруг Арман Смбатян, который несколько часов засыпал угрозами отца 12-летней девочки. А также Арсен Мелконян - брат обиженной женщины, который нанес Роману Гребенюку несколько роковых ударов в голову. Главному фигуранту дела вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «угрозу убийством». Анна и Арман также обвиняются по нескольким статьям.

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