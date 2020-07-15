В Волгограде и Волжском проверили воду и песок на пляжах

Палящее солнце, жара, июль. А в Волгограде официально пока открыт только один пляж. Правда, мэрия объявила о начале купального сезона с 15 июля 2020 года и готовит еще два места отдыха на Волге. Тем временем, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминают, что купаться и загорать на пляжах можно только при наличии у них санитарно-эпидемиологического заключения. Иначе это может грозить не только нехорошими инфекциями, но и штрафом. На сегодняшний день в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследуют качество воды и песка всего пяти пляжей. В Волгограде проверяют два пляжа - на Маяке в Красноармейском, а также на Тулака в Советском районе. Еще один – на острове Сарпинском в Кировском - начнут обследовать в ближайшие дни. Взяли пробы с городских пляжей в Волжском и в Дубовке, а также на ерике Верблюд в Краснослободске.

- Пока ни один из этих пляжей не получил необходимого санитарно-эпидемиологического заключения, - сообщил «КП-Волгоград» начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Сергей Перехожев.

Проверяют воду и песок городских пляжей на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям. По двум последним исследования сложные и занимают до трех недель.

Однако параллельно с официальной экспертизой, Роспотребнадзор ведет свой мониторинг качества воды и песка на пляжах в тех же самых местах.

На сегодня из взятых 78 проб воды лишь две не прошли по микробиологическим показателям, одна из 58 проб не соответствует санитарно-химическим нормам. А вот все остальные показатели отвечают требованиям. Что касается пляжного песочка, то превышенными нормативы оказались лишь в одном проценте исследованных проб. Получается, что все пять пляжей в норме, хоть и без документов.

Так что, в скором времени добро пожаловать на официальные пляжи! Хотя их на четыре города, в которых почти полтора миллиона жителей, все же катастрофически не хватает. Ведь разрешения санитарных врачей недостаточно. Нужно еще почистить дно (иначе будет только место отдыха у воды), обустроить инфраструктуру, обеспечить вывоз мусора, туалеты, дежурства спасателей. А вода уже начинает цвести.

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