2020-07-13T14:56:15+03:00
Общество

Купальный сезон в Волгограде стартует 15 июля

Купаться в Волгограде можно будет вплоть до 1 сентября 2020 года [где открыли пляжи]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Изнывающие от жары волгоградцы готовы окунуться в любую дарящую прохладу "лужу".Изнывающие от жары волгоградцы готовы окунуться в любую дарящую прохладу "лужу".Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Изнывающие от сорокаградусной жары волгоградцы готовы окунуться в любую дарящую прохладу "лужу". Тем временем глава Волгограда подписал постановление о начале купального сезона 2020 года. Как сообщает «КП-Волгоград», согласно документу стартует пляжный сезон 15 июля и продлится по 1 сентября. Правда, сколько пляжей к тому времени будут принять желающих освежиться в прохладной воде в протянувшемся на десятки километров вдоль Волги городе, на данный момент не ясно. На весь миллионный город пока открыт лишь один официальный пляж, да и тот в Красноармейском районе Волгограда. Другой ближайший пляж, где уже можно купаться, расположен в Дубовке.

Готовят к открытию и пляж на Тулака. Хотя купаться там еще могут и не разрешить. Начали подготовку берега и в остальных районах.

Тем временем, за купание на несанкционированных пляжах, где нет ни удобств, ни спасателей, волгоградцам грозят штрафы от 500 до 4000 рублей. Только в минувшие выходные попали за желание окунуться в Волгу и другие водоемы области более 50 человек. На них составили протоколы по статье 14.10 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности за «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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