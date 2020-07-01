В Волгограде открылись первые пляжи

В субботу, 4 июля 2020 в Волгограде открывается первый городской пляж. По традиции, первой ласточкой станет КрасПляж – он же пляж Маяк на песчаной косе полуострова Сарептский в Красноармейском районе. Сюда уже много лет едут отдыхать не только жители самого южного района города, но и близлежащих. Чтобы попасть на пляж в Красноармейском летом 2020 года придется отдать от 50 рублей за переправу на лодке от монумента. И хотя по факту пляжный и купальный сезон волгоградцы давно уже начали, официальное открытие пляжа намечено на 11 утра 4 июля 2020.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, сам пляж будет бесплатным. Там есть все необходимое для отдыха – вода, песок, навесы, шезлонги, камеры хранения, напитки и пляжные развлечения, туалеты и раздевалки. А вот за аренду лежака придется заплатить (от 100 рублей). Как и за детские и взрослые развлечения – бананы, батуты, горки (от 100 рублей).

Еще одно место, где волгоградцы могут отдохнуть с комфортом – пляж «Бобры» за Волгой (тел. (8442) 600-195). Он уже открыт. К услугам отдыхающих – шезлонги, бассейны, пейнтбол, конный клуб, квадроциклы, кафе, кемпинг, беседки и мангальные зоны, и, конечно, море солнца. Работает пляж на Бобрах каждый день с 8.00 до 20.00 и принимает пока только жителей Волгоградской области.

- Соблюдайте дистанцию и не забывайте о правилах личной гигиены, - напоминают в парк-клубе.

На пляже есть три зоны. Цена вопроса в зоне Стандарт – вход для взрослых 200 рублей, детям до 12 лет 100, до 5 лет (включительно) – бесплатно. Стоимость входного билета в VIP зону - 400, детям - 200р., до 6 лет - бесплатно. Еще одна зона – семейная. Здесь вход - 450, детский билет - 200р, малыши также отдыхают бесплатно. Стоимость бунгало на весь день – 2500 рублей. Прочие развлечения по прайсу. Как доехать: по «танцующему» мосту через Волгу, свернуть на «хутор Бобры» и налево. Справа – полностью бесплатный, но не обустроенный пляж.

Что касается пляжей и мест отдыха на правом берегу Волги в Волгограде, то они пока еще в перспективе.

- Приступить к обустройству мест отдыха у воды и сделать все необходимые исследования можно будет только тогда, когда уйдет большая вода, - рассказали "КП-Волгоград" в мэрии.

Половодье уже завершилось, так что ждем.