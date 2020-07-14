На Сарпинском откроют пляж с шезлонгами, зонтиками и детским бассейном

Доставайте панамки и купальники: в Волгограде готовят к открытию третий обустроенный пляж. Он будет расположен на острове Сарпинский в Кировском районе. Сегодня водолазы муниципальной службы спасения уже чистят дно, а рабочие готовят зону отдыха.

Пока рано готовить о том, разрешат ли здесь купаться или можно будет только загорать. Окончательное решение примут специалисты Роспотребнадзора, которые уже взяли на анализ пробы воды, почвы и воздуха. Тем временем, здесь уже приступили к благоустройству прибрежной зоны.

- Водолазы очистят дно реки от мусора, веток и осколков. А пляж будет благоустраивать инвестор, с которым заключили договор в рамках муниципально-частного партнерства, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Наконец-то и у жителей Кировского района появится пляж, где можно будет отдохнуть безопасно и комфортно. Потому что инвестор обещает установить на пляже и раздевалки, и биотуалеты, появятся и шезлонги с зонтиками, под которыми можно будет укрыться от палящего солнца.

Обещают, что на Сарептском будет и детский бассейн и спортплощадка, где можно будет поиграть в волейбол.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Кроме того, здесь появится спортплощадка, где отдыхающие смогут поиграть в пляжный воейбол. А для детворы, для максимальной безопасности, установят специальный бассейн с очищенной водой, - добавляют в мэрии.

Напомним, что в Волгограде и области официально купальный сезон открывается завтра – 15 июля. Раньше Роспотребнадзор не разрешал из-за коронавируса. Да и паводок в этом году затянулся на 111 дней, так что уровень воды в Волге только пришел в норму.

На данный момент в Волгограде уже открыта зона отдыха у воды в Красноармейском районе. В частности, на песчаной косе полуострова Сарептский (здесь вода в Волге сошла немного раньше и соответственно раньше приступили к обустройству пляжа). Здесь также имеются раздевалки, шезлонги и навесы, и даже небольшой фут-корд, где можно перекусить. Имеются и палатки, где можно взять на прокат спортивный и пляжный инвентарь.

Еще один обустроенный пляж на берегу Волги готовят в Советском районе – в микрорайоне Тулака.

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