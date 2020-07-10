Волгоградцам рассказали, чем можно заразиться на пляже

С наступлением знойных деньков волгоградцы потянулись на пляжи. Горожане плещутся в Волге и Ахтубе, в прудах и ериках – не важно где, лишь бы остудиться в прохладной воде. Тем временем официально в Волгограде открыт лишь один пляж – на Маяке в Красноармейском районе. Еще один начали готовить на Тулака. Больше купаться в миллионном городе нигде нельзя, пока песчаные пляжи и вода в водоеме не пройдет проверку Роспотребнадзора. А для тех, кто все же решил поплавать и позагорать, санитарные врачи рассказали, чем можно заразиться на волгоградских пляжах.

Хорошая новость – коронавирусом через речную воду во время купания вы вряд ли заразитесь. Причиной тому солнечные лучи, которые губительны для ковида. Да и передается он, в основном, воздушно-капельным путем.

- Подтверждений того, что COVID-19 может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Маски на пляже разрешили не носить, но социальную дистанцию от чужих людей лучше все же соблюдать. А после купания в реке – обязательно принимать душ. И еще одно важное правило: если случайно нахлебались воды – ни в коем случае не глотайте.

- Сразу прополощите рот принесенной с собой чистой водой - это снизит риск заражения, - советуют санитарные врачи. А заразиться через воду можно сразу целым букетом нехороших болезней.

ЧЕМ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ НА ДИКОМ ПЛЯЖЕ ЧЕРЕЗ ВОДУ И ПЕСОК

В водоемах, где плавают утки, можно подцепить церкариоз или «зуд купальщика». Выглядит он как мелкая красная сыпь, которая постоянно зудит. В этом случае вам прямая дорога к дерматологу.

Если на коже есть ссадины и порезы, то возрастает риск подхватить лептоспироз. Бактериальная инфекция проявляется в виде головной боли и жара, затем начинает болеть живот, краснеют глаза, начинается желтуха. Если заметили такие симптомы – сразу к врачу.

А вот сточные воды приносят в реки и пруды лямблиоз. Дети в группе риска. Если наглотаться из такого водоема, то итогом могут стать расстройство желудка и тошнота. Причем проявиться они могут не сразу, а через неделю – две. Врач-инфекционист вам в помощь.

Довольно распространенная «болячка» - ротавирус. Он проявляется в виде диареи, рвоты с высокой температурой и обезвоживанием. Все это может настигнуть вас на следующий день или даже через неделю. Малышам можно сделать прививку от этого заболевания.

Также в воде можно подцепить гепатит А и Е, холеру, дизентерию, сальмонеллез и даже брюшной тиф. Грязный песок также чреват знакомством с глистными инвазиями, стафилококком, различными бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ

Если на пляже стоит табличка «купаться запрещено», значит, здесь не все чисто. Самые распространенные загрязнения – канализация и промышленные стоки. Поплескавшись в такой водице можно подхватить не только дерматит и аллергию, но кое-что посерьезней. Не советуют санитарные врачи заходить в водоем, где плавают утки, а также в пруды со стоячей водой, заросшие тиной. И, конечно, не стоит купаться и нырять там, где из воды торчат трубы, коряги и прочий хлам.

Желательно, чтобы на пляже были баки для мусора, элементарная пляжная инфраструктура, туалет, вода, а также спасатели, которые могут оказать первую медпомощь.

КОГДА НЕ СТОИТ КУПАТЬСЯ

Повремените с походом на пляж, если у вас есть свежие ссадины, во время ОРВИ или сразу после болезни – иммунитет слаб и не способен противостоять множеству инфекций.

Не лезьте в воду в жару, тем более в состоянии опьянения. Контраст температур может сыграть с вами злую шутку. И не забудьте захватить солнцезащитный крем и шляпу. Солнце в Волгограде злое.