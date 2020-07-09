В Волгограде готовят к открытию пляж на Тулака

9 Июль 2020 2020-07-09T11:24:28+03:00

Пока там обследуют дно водолазы, должен сказать свое слово и Роспотребнадзор

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К 9 июля на весь миллионный Волгоград работает только один официальный пляж. Да и тот в Красноармейском районе. Из-за затянувшегося паводка на Волге власти только приступают к подготовке остальных мест для пляжного отдыха. Вторым пляжем города станет пляж в Советском районе на Тулака. Пока там обследуют дно водолазы службы спасения, но решающее слово будет за санитарными врачами. Только после исследования проб воды, почвы и воздуха Роспотребнадзор даст свое заключение, можно здесь будет только загорать или еще и купаться. Возможно, что вместо полноценного пляжа как и в прошлые годы, на Тулака будет место отдыха у воды.

- Водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. Теперь коммунальщикам предстоит освободить сам пляж от сорной травы и мусора, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

А вот в других районах Волгограда пляжи откроются еще не скоро. Чиновники говорят, что большая вода еще не ушла.

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В Волгограде открылись первые пляжи

За Волгой работает парк-клуб «Бобры», а в Красноармейском - пляж на Маяке (что есть, как добраться, цена вопроса).

ИСТОЧНИК KP.RU