В Волгограде лодочнику Леониду Жданову ужесточили статью

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-20T16:04:34+03:00

Максимальный срок по ней – 10 лет тюрьмы

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В Волгограде продолжается расследование уголовного дела в отношении Леонида Жданова, владельца лодочной станции, из которой вышел перевернувшийся с людьми катамаран. Следователи поменяли статью обвинения, если раньше ему предъявляли «нарушение правил безопасности, то теперь «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек».

Защитник Жданова Николай Висков подобному решению удивлен и не видит оснований для ужесточения.

- Лодочная станция отвечала лишь за хранение транспорта, нет связи между этой услугой и последствиями катастрофы, - говорит Николай Висков.

Сами следователи уверены: на станции должны были проверить состояние капитана и судна перед выходом.

Из-за смены статьи максимальный срок приговора увеличился с 7 до 10 лет.

Сейчас Леонид Жданов ходит на работу на лодочную станцию. Домашний арест ему поменяли на запрет совершения определенных действий. То есть он может свободно передвигаться по городу, но пользоваться интернетом и звонить не имеет право. Со всеми обвинениями в свой адрес он не согласен.

Напомним, катастрофа с катамараном произошла 11 июня. Судно вышло с лодочной станции, владельцем которой и был Жданов. Дмитрий Хахалев, которому принадлежало судно, взял с собой вип-друзей, у одного из которых был день рождения. Скандально известный капитан был сильно пьян. Лодка вышла на судоходный ход и не смогла увернуться от баржи. В итоге погибли 11 человек, в том числе и капитан.

На катамаране погибли 11 человек, пятерым удалось спастись.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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ИСТОЧНИК KP.RU