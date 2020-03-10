Волгоградский губернатор о коронавирусе: «Хочешь мира — готовься к войне»

10 Март 2020 2020-03-10T12:00:47+03:00

Коронавируса в Волгоградской области нет, но мы готовимся к войне. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сейчас 133 жителя региона находятся на карантине, но ни одного случая заражения нет

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133 волгоградца попали на карантин с подозрением на коронавирус. Ни у одного не обнаружили смертельную пневмонию, однако власти Волгоградской области озабочены ситуацией в мире. Сегодня состоялось очередное оперативное совещание, где губернатор Андрей Бочаров выслушал итоги работы межведомственного оперативного штаба, который работает с 3 февраля, и дал новые поручения.

- Ситуация стабильная и контролируемая. Принимаются меры, в том числе по обследованию жителей и гостей региона на предмет наличия коронавирусной инфекции, - уточнил Андрей Бочаров. - У нас с вами есть хороший опыт предупреждения и профилактики различных чрезвычайных ситуаций. Мы с вами всегда должны помнить выражение: хочешь мира — готовься к войне.

Специалисты тщательно проверяют аэропорт и другие транзитные узлы. Особое внимание уделяют тем, кто прилетел или приехал из стран со сложной эпидемиологической обстановкой - Китая, Италии. Все службы начеку. В больницах также есть необходимые лекарства, маски и доступная диагностика.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе также под контролем: 46% населения привиты, уровень заболеваемости в этом году снижен на треть. Профилактика и еще раз профилактика - советует губернатор.

- Вопросы профилактики имеют первостепенное значение. Такую работу надо обязательно продолжать. Всем профильным службам необходимо быть в готовности принять дополнительные меры профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, — отметил Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU