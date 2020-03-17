Из-за коронавируса «Ротор» приостановил игры до 10 апреля

17 Март 2020 2020-03-17T17:36:09+03:00

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Сегодня, 17 марта, решением бюро Исполкома РФС, Футбольная Национальная Лига объявила о приостановлении Олимп-Первенства ФНЛ на срок до 10 апреля 2020 года. А это значит, что ближайшие четыре тура Олимп-Первенства ФНЛ – с 28-го по 31-й включительно – перенесут на другие даты. «Ротор» в эти сроки должен был провести четыре игры – со «Спартак-2» (22 марта), с «Торпедо Москва (29 марта), с «Чайкой» (4 апреля) и с «Факелом» (8 апреля).

- Приоритетом для нас как для организаторов соревнований является здоровье болельщиков и участников матчей, поэтому в сложившейся ситуации и с учетом возможных рисков мы вынуждены принять это непростое решение. Надеюсь, что принимаемые в настоящее время меры помогут в кратчайшие сроки справиться с угрозой, и мы скоро вернемся на стадионы и сможем доиграть сезон в комфортных и безопасных для всех условиях, - прокомментировал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

О новых датах проведения пропущенных игр сообщат дополнительно.

- «Ротор» сообщает, что ранее приобретенные билеты на игру со «Спартаком-2» будут действительны для посещения ближайшего домашнего матча на стадионе «Волгоград Арена» после возобновления Первенства, - уточняют "КП-Волгоград" в пресс-службе клуба.

Решение о приостановке матчей касается всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

ИСТОЧНИК KP.RU