Куда пойти в Волгограде: День студента, Китайский Новый год и мотокросс

В конце января 2020 жителей и гостей Волгограда ждет весьма насыщенная и интересная культурная программа. В ближайшие выходные отметят День студента или Татьянин день, продолжаем отмечать Новый год – на этот раз Китайский. Волгоградские театры готовятся к первым премьерам этого года, а главный дирижер Андрей Аниханов на сцене областной филармонии отметит свой юбилей. Куда пойти в Волгограде в конце января 2020 и что интересного посмотреть, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

ДИДЖЕЙ ФЕСТ

Отметить День студента можно будет и на катке в пойме Царицы. 24, 25 и 26 января 2020 здесь устроят ночные катания и в ночь с пятницы на субботу - праздничный диджей фест. Начнется он 24 января в 21.00 и продлится до часа ночи. А в субботу и воскресенье местные университеты будут устраивать на катке конкурсы (подробности).

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ или ДЕНЬ СТУДЕНТА

25 января в России отмечают День студента или Татьянин день. В этот день студентов ждут скидки в музеях, книжных, магазинах и кафе. Будут и традиционные развлечения, и вечеринки.

Накануне 24 января в 14.00 студентов Волгограда приглашают отметить праздник в областной библиотеке для молодежи (ул. Череповецкая, 1, т. (8442) 94-45-44). В программе - веселые конкурсы и соревнования в локациях «Дедлайн горит», «Студенческая столовая», «Общежитие», «Досуг» и «Библиотека». Расскажут студентам и об истории праздника, и о традиционных обрядах. Вход свободный.

Интересную программу подготовил на праздник 25 января 2020 и интерактивный музей «Россия - моя история». В день студента всем посетителям в 14.00 предложат тематическую экскурсию, а в 15.00 студенты смогут поучаствовать в историческом КВИЗе (предварительная регистрация по телефонам (8442) 97-91-88 или 97-91-81). При этом отличников на выставки пустят бесплатно - для этого достаточно показать зачетку на кассе.

Студенты института искусств и культуры приглашают всех желающих отметить Татьянин день на Аллею Центрального рынка Волгограда. Для нынешних, бывших и будущих студентов устроят концерт, конкурсы и танцевальный марафон. Начало 25 января 2020 в 17.00.

В ТРЦ «Акварель» 25 января 2020 с 14.00 до 20.00 устроят праздник с барабанным шоу, конкурсами и концертом группы «Хроники края» и известного скрипача Александра Сиваева.

25 января в 13.00 Татьянин День отметят в творческом пространстве «Швейное кафе» на третьем этаже ТРК «Парк Хаус». Здесь устроят конкурс на лучшее поздравление для Татьяны», игру «Что? Где? Когда?», построят «Башню желаний» и научат мастерить красивое украшение. Будет и свободный микрофон. Чайный сбор - 200 рублей. Т. 89044257325.

БУДДИЙСКИЕ МОНАХИ В МУЗЕЕ

Гостями выставочного зала музея Машкова станут буддийские монахи из индийского монастыря Дрепунг Гоман. Пять дней - с 28 января по 1 февраля в выставочном зале на Чуйкова они будут строить буддийскую мандалу и проводить ритуалы для привлечения удачи и богатства, здоровья и благополучия, счастья в семье и обретения второй половинки. А 2 февраля мандалу Нацу Дордже разрушат и священный песок раздадут гостям. С 28 января по 1 февраля с 11.00 до 19.00, с 15.00 до 16.00 – перерыв. 2 февраля в 12.00 – ритуал, в 14.00 - разрушение мандалы.

«МАСТЕРСКАЯ ЖЕЛАНИЙ»

Погружение в загадочную культуру Востока ждет волгоградцев 25 января в 16.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Под приятную музыку и ароматы мандариновых благовоний гостей научат мастерить талисманы богатства и создавать карты желаний по правилам фэншуй. А в финале наполненный мантрами барабан-кюрде поможет осуществить самые заветные желания. Предварительная запись- т. (8442) 67-33-02. Билеты: 300 руб. 12+

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Снова отметить Новый год, на этот раз, китайский, детям и их родителям предлагает парк-клуб «Бобры» (пляж справа за мостом через Волгу). Помимо катка и горки для тюбинга 25 января в 11.00 и 13.00 здесь устроят интерактивную программу с мишкой Пандой и викторину. В полдень детвору от 2 до 6 лет будут учить делать «Кулон счастья» из соленого теста, а в 14.00 для школьников устроят мастер-класс по изготовлению украшения для интерьера«Красный фонарик». Будут и чайная церемония, и печеньки с предсказаниями. Билеты: взрослый – 200, детский – 500 руб.

ФИГУРНОЕ ВЕЛОВОЖДЕНИЕ

Комсомольский сад приглашает всех, кто умеет ездить на велосипеде, 26 января 2020 в 11.30 на четвертый Открытый чемпионат по фигурному вождению велосипеда в зимних условиях. Вход свободный (подробности).

МОТОКРОСС

Традиционный зимний мотокросс пройдет с 12.00 до 18.00 на трассе «Максимка» (поселок Песчаный) в Советском районе Волгограда в воскресенье, 26 января 2020. Также в программе чемпионат по автоспорту, конкурсы для зрителей и тест-драйвы, а на «солдатском привале» будут петь фронтовые песни и читать стихи военных лет (подробности).

ВЫСТАВКА МАСОК

28 января 2020 в 14.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» откроется интерактивный арт-проект «Без лица». Посетители увидят маски разных времен – венецианские, медицинские, посмертные, защитные для танкиста и снайпера – всего 87 штук. В некоторых можно будет сфотографироваться. Продлится выставка до 12 апреля. Вход на открытие - свободный.

ЦИРК: ПЛАНЕТА 13

С 1 февраля по 1 марта в Волгограде пройдут гастроли Московского цирка Никулина. Представит грандиозное шоу «Планета 13» звездный состав в лице всемирно известных укротителей тигров и участников многих телепроектов Карины и Артура Багдасаровых. Они выступят не только как дрессировщики и ведущие, но и как продюсеры. Так что волгоградцев ждет одно из лучших цирковых шоу - воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты, клоуны и разножанровые номера, хищники, опасные трюки и укротители легендарной династии Багдасаровых.

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. Билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru.

Премьера! 1 февраля в 16.00. 2 февраля в 12.00. Билеты: на премьеру – все по 700 руб., далее: 600 – 1500 руб., дети до 5 лет – бесплатно без места. 0+

В цирке - невероятное шоу Карины и Артура Багдасаровых. Фото: Госцирк

Театры

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН»

В афишу Молодежного театра вернулся спектакль «Бумажный патефон» - добрый, нежный спектакль о том, как важно верить и уметь быть счастливым вопреки всему.

Только-только отгремела война. Живется трудно и скудно. Он курсант, она работает в школе. Судьба сводит их, чтобы подарить любовь…

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

24 января в 19.00. 16 февраля в 18.00. Билеты: 350 - 470 руб. 14+

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Оперы Чайковского связаны с классикой русской литературы. Онегин и Ленский. Ольга и Татьяна. Пушкин и Дантес. Вечная дуэль между надменным разумом, и безрассудной влюбленностью. Где истина, определяющее положение в обществе? Ничто не вечно, кроме любви!

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

25 января в 17.00. Билеты: 200 - 1300 руб. 12+

"Евгений Онегин". Фото: Царицынская опера

«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

Актриса Валентина Серова - настоящая легенда сталинской эпохи. Именно ей посвятил знаменитое стихотворение «Жди меня» поэт Константин Симонов. Специально для нее он создал пьесу «Парень из нашего города». Накануне годовщины сталинградской победы Казачий театр представит премьеру спектакля, созданного на грант губернатора Волгоградской области.

- Актеры, не идеализируя своих героев, показывают реальную жизнь: ошибки и удачи, сомнения и победы, чистоту душ, трепетность и робость истинной любви, - говорят в театре.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

Премьера! 31 января в 19.00. Билеты: 250 – 400 руб. 12+

"Парень из нашего города". Фото: афиша

«АМЕРИКАНСКАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ ШУТКА МИСС ДОЛЛИ»

Яркий и озорной мюзикл «Американская любовь» ответит на вопрос, как завоевать сердце избранника по-американски. Действие происходит на съемочной площадке голливудской киностудии и вся сцена - это кинокадр.

Знаменитый киноактер хочет досрочно расторгнуть контракт с кинокомпанией, чтобы заключить другой, более выгодный. Для этого достаточно фиктивно жениться. Но у красавицы Долли другие планы.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru. 23 января в 18.30. Билеты: 200 - 500 руб. 12+

Вот такая "Американская любовь". Фото: Музыкальный театр

Концерты

АНДРЕЙ АНИХАНОВ. БЛИЖНИЙ КРУГ

Филармония приглашает на юбилейный вечер дирижера с мировым именем, художественного руководителя Волгоградского академического симфонического оркестра Андрея Аниханова. Поздравить его с 55-летием приедут друзья, коллеги и ученики из разных уголков России. В концерте примут участие музыковед Андрей Устинов (Москва), композитор Игорь Воробьев (Санкт-Петербург), профессор Александр Селицкий (Ростов-на-Дону), известные солисты и сразу пять дирижеров.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

26 января в 17.00. Билеты: 200 – 700 руб. 6+

Поздравить Андрея Аниханова с 55-летием приедут друзья, коллеги и ученики. Фото: ВОФ

«МУЗЫКА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

Накануне памятной даты в Триумфальном зале музея-панорамы Волгоградский академический симфонический оркестр исполнит «Музыку блокадного Ленинграда». Главными слушателями новой программы станут ветераны. В концерте прозвучат «Торжественная увертюра» Александра Глазунова, увертюра «Эгмонт» Людвига Бетховена и Симфония №5 Петра Чайковского. За дирижерским пультом - Андрей Аниханов.

Музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47. Т. 38-66-00. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

24 января в 16.00. Билеты: 150 – 200 руб.

ВЕЧЕР ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ

Волгоградцев приглашают послушать великолепную классическую гитару. Григорий Новиков - гитарист, директор трех гитарных фестивалей-конкурсов. Выступает с сольными концертами и мастер-классами в России и Европе, в Мексике и Израиле. В нашем городе он выступит впервые.

ДК Ворошиловского района, ул. КИМ, 5. Т. 8-917-642-62-56.

24 января в 18.30. Билеты: 300 руб. Детям до 7 лет - вход свободный (без места).

Не пропусти!

«ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»

Первую премьеру этого года Новый экспериментальный театр покажет в День Святого Валентина. Зрителям представят новое прочтение комедии «Проделки Скапена» по одной из самых известных пьес Мольера. Для постановки театр пригласил из Казани режиссера Рашида Загидуллина и художник Асель Исмагилову.

Действие разворачивается в морском порту Неаполя. Изобретательный слуга Скапен помогает воссоединиться влюбленным, хитроумно обводя вокруг пальца их отцов.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru.

Премьера! 14 и 27 февраля в 19.00. 15 и 16, 28 и 29 февраля в 18.00. Билеты: 100 – 2500 руб. 16+