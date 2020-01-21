В День студента на катке в пойме Царицы устроят диджей фест

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградские студенты смогут отметить Татьянин день на катке в пойме Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история». По случаю Дня студента 2020 в Волгограде на катке в течение трех дней подряд устроят ночные катания - 24, 25 и 26 января. А в ночь с пятницы на субботу на главном катке города устроят диджей фест. Для студентов в выходные дни будет действовать скидка – входной билет обойдется в 250 рублей.

Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье», 24 января 2020 на катке в пойме Царицы пройдет диджей фест, приуроченный к Дню студента. Диджеи будут зажигать начиная с 21.00, а ночное катание продлится до часа ночи. Также 25 и 26 января волгоградские вузы организуют на катке фотозоны и конкурсы.

А еще вплоть до 31 января на катке скидки: прокат коньков, помощник фигуриста, камера хранения и вход сопровождающего – бесплатно, правда, лишь по будням с 10.00 до 16.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все катки Волгограда и Волжского 2020: адреса, расписание, цены.

Правда, в отличие от катка в пойме остальные открытые площадки Волгограда работают лишь при минусовых температурах.

ИСТОЧНИК KP.RU