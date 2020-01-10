Все катки Волгограда и Волжского 2020: адреса, расписание, цены

В Волгоград пришла настоящая зима. Морозец хоть и небольшой, но стабильный. Снега маловато, так что о лыжах остается только мечтать, хотя на ватрушках можно покататься на искусственных склонах. Так что берем коньки и на каток. Благо их снова начали заливать. Всего в Волгограде в 2020 году планируют открыть более трех десятков ледовых катков во всех районах города. Если, конечно, погода не подведет. Появился в этом году в Волгограде и открытый каток с системой охлаждения льда. Так что в пойме Царицы покататься можно будет даже при небольшой плюсовой температуре. Где уже залили лед и открыли катки зимой 2019 – 2020 в Волгограде и Волжском, адреса, билеты, цены и график работы, подскажет наш путеводитель.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Каток на площади Аттракционов, Спартановка

Есть освещение, музыка, прокат. Работает по погоде

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена билета: взрослым со своими коньками (до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам (по справке) и дошкольникам со своими коньками - 100 руб. Прокат коньков вместе с катанием - 150 руб. в час; детям - 100 руб.Есть детские двухполозные коньки 28 – 32 размера, фигурные – 27 - 42 размера, хоккейные – до 46 размера.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Каток в пойме Царицы в Волгограде

Каток оборудован специальной системой охлаждения, работает при температуре до +5°С. Есть музыка, освещение, теплая раздевалка, туалеты, кафе, куда можно зайти прямо в коньках, огороженная зона для детей.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Перерыв – с 16.00 до 17.30.

Цена билета: без ограничений по времени в будни - 250 рублей, для детей - 200; в выходные взрослым – 300, детям – 250. Скидка в 50 рублей - льготникам, студентам и пенсионерам. Аренда коньков и помощников начинающих фигуристов - 100 рублей, камеры хранения - 50.

Каток «Южный полюс» в Комсомольском саду (заливают)

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00. Справки – т. (8442) 600-154.

Цена билета: для всех катков сети со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Каток в парке «Семейный» на ул. 8-й Воздушной Армии

Есть освещение, музыка, прокат.

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена билета: взрослым со своими коньками (до 3-х часов) - 150 рублей; детям - 100. Прокат коньков вместе с катанием - 150 рублей в час; детям - 100.

Ангарский пруд

Расчищен участок на пруду, бесплатно.

Каток «Южный полюс» у ТРК «Парк Хаус» (б-р 30-летия Победы, 21) (заливают)

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно по погоде с 10.00 до 21.00.

Цена билета: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

Крытый каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59-76-09.

Режим работы: массовые катания в субботу - в 19.30 и в 21.00; в воскресенье – 15.00, 16.30, 18.00, 19.30. Время уточняйте по телефону, могут проходить соревнования.

Цена билета за сеанс: детям до 12 лет - 150 рублей, детям от 12 до 18 лет и студентам дневного отделения вход - 200, взрослым – 250; прокат коньков - 100 рублей.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в сквере Саши Филиппова

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно по погоде с 10.00 до 21.00.

Цена билета: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена билета: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

Каток «Новый Свет» на СХИ, ул. Тимирязева, 17

Есть ледовый каток, музыка, освещение, теплая раздевалка, кафетерий, горки для тюбинга для детей и взрослых, прокат инвентаря, заточка коньков.

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Узнать о работе катка можно по телефону: 8-937-089-08-89.

Цена вопроса: без ограничения по времени со своими коньками – 150, детям, студентам – 100, детям до 5 лет и пенсионерам – бесплатно, многодетным – скидка 50%. Тюбинг горка на час со своей ватрушкой – 70 руб., с прокатом – 150. Прокат коньков: от 10 лет и старше без ограничения по времени - 150 руб., до 10 лет – 100.

Пока каток работает по ценам прошлого сезона, вскоре они изменятся.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Ледовый «Каток №1» в парке у «Авангарда» (заливают)

Катание под музыку, прокат коньков, чай и выпечка, чтобы согреться.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 24.00.

Цена вопроса: покататься на своих коньках - 120 рублей, с арендой коньков - 180.

Заливают каток во дворе на ул. Кирова 145.

Крытый каток «Волчок» в Кировском районе Волгограда, ул. Никитина 129, т. (8442) 50-14-60. Так как на катке занимаются детские секции, время массового катания лучше уточнять по телефону или в группе https://vk.com/volgo_ice.

Стоимость полуторачасового сеанса катания – 300 руб., студентам и школьникам – 250, детям до 10 лет – 150 (в сопровождении взрослых), взрослым без катания - 100. Прокат коньков обойдется в 50 руб. Оплата только наличными.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТЦ «Строймолл», ул. Бахтурова, 12и (заливают)

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Цена вопроса: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

Каток «Южный полюс» в СК «Каустик» (пр. Столетова, 35а) (заливают)

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена вопроса: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН

Ерик Верблюд. Расчищен, бесплатно.

ДВА КАТКА + КЕРЛИНГ НА БОБРАХ

Как рассказали «КП-Волгоград» в парк клубе «Бобры», на месте, где летом был пляж, открыли два катка: для катания и игры в хоккей. Причем для игры в керлинг залили отдельную ледовую дорожку. Дополнительная информация по телефону - (8442) 600-195.

Режим работы катка: ежедневно в морозные дни с 8.00 до 20.00.

Цена вопроса: вход на каток со своими коньками без ограничения по времени обойдется в 200 рублей. Можно взять коньки в аренду - 200 руб. в час. Стоимость игры в керлинг (1 - 1,5 часа) - 500 рублей на компанию.

Открыт и склон для катания на ватрушках. Прокат тюбинга – 200 рублей в час или 800 рублей в день. Входной билет в парк-клуб – 200 рублей, со своим тюбингом – 250.

Лыжный склон пока не работает. Прокат лыж – 350 рублей в час, 1000 в день. Билет в парк-клуб – 200, со своими лыжами – 300. Занятие с инструктором – 1000 рублей в час, 3 часа – 2000.

Также на Бобрах можно отправиться на конную прогулку, любителей экстремального отдыха ждут квадроциклы и мотоциклы. А если замерзнете - есть баня большая и малая.

КАТКИ ВОЛЖСКОГО

Озеро «Круглое»

Бесплатно. Площадку периодически нужно чистить.

Каток «Круглый год», г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1 б, ТРК «Планеталето», тел.: (8443) 21-51-49, 8-905-339-17-71. Информация о времени массового катания - https://vk.com/plkatok.

Крытый каток, теплые раздевалки и катание под музыку на цветном льду ждут всех желающих.

Режим работы: ежедневно без выходных с 10.00 до 21.50. Начало каждого часа - начало 50-минутного сеанса. Есть часовые технические перерывы. Когда можно покататься в будние дни - уточняйте по телефону (проходят занятия секций).

Цена вопроса: электронная карта (проход через турникет на катке) - 60 руб. Есть скидочная карта – цена по карте помечена *. Взрослым и детям с 12 лет в будние дни - 310/250* рублей, в выходные и праздничные дни: 350/290*. Детям до 11 лет включительно в будни - 220/160* рублей, в выходные - 250/190*. Прокат коньков для взрослых: 150 рублей/сеанс, для детей - 80 рублей/сеанс. Помощник фигуриста: 50 рублей/сеанс. Защита – бесплатно. Абонемент на 10 сеансов взрослый - 2400*, детский - 1500*. Скидки по будням для пенсионеров и студентов, именинникам.

Ледовая арена «Волжский», г. Волжский, пр. Ленина, 361, 27-й микрорайон, ТК «Стройград», 2-й этаж, (8443) 21-00-45, 60-12-12, 8-962-760-12-12.

Режим работы: время массового катания –нужно уточнять по телефону и на сайте arenavolzhsky.ru, могут проходить тренировки.

Цена вопроса: электронная карта доступа - 50 руб. Катание детям 150 руб. в час, взрослым - 300 руб. Абонемент на 10 посещений: детский до 14 лет - 1000, взрослый - 2500 руб. Прокат коньков - 100 руб. в час взрослым, 50 - детям. Есть заточка коньков, услуги инструктора, шайбодром. Дети до 7 лет - только в сопровождении взрослых.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь брать коньки или лыжи на прокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги - обычно около 1000 рублей.

Учтите, что большинство катков работают по фактической погоде.

Стоимость услуг может измениться

Если вы знаете, где еще залили катки или проложили лыжные трассы - оставляйте сообщения в комментариях. Мы непременно обновим информацию.