2 февраля 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Отмечать 77-ю годовщину Победы в Сталинградской битве в Волгограде будут весьма скромно. Дата не юбилейная, так что военного парада не будет. Но в этот день город вновь будет носить гордое имя Сталинград, а во всех памятных местах и на братских могилах будут алеть гвоздики. В программе праздничных мероприятий ко 2 февраля 2020 в Волгограде - сталинградский бал, патриотические акции, концерты для ветеранов, уроки мужества в школах, встречи в клубах пожилых людей и в библиотеках. Для молодежи устроят квесты, большую программу подготовили музеи. Самыми массовыми станут солдатские привалы, легкоатлетический пробег и, конечно, фейерверк вечером 2 февраля 2020. Он тоже будет скромным и продлится около пяти минут. Начнется салют в 21.00.

На закрытом для широкой публики концерте для ветеранов, который пройдет 29 января в музыкальном театре, будут выступать только местные звезды.

Военные еще не определились, как в этом году отметят победу под Сталинградом. Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе ЮВО, парад решили не проводить, но либо артиллерийский салют, либо выстрел памяти из орудий времен войны в городе-герое 2 февраля обязательно будет.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

27 января 2020 в 11.00 – памятная акция у подножия Мамаева кургана

29 января 2020 в 16.00 - концерт для ветеранов, музыкальный театр

30 января 2020 в 13.00 - флешмоб «Пароль Победы - Сталинград», ТРЦ «Акварель»

2 февраля 2020 в 21.00 - праздничный фейерверк, Центральная набережная

7 февраля 2020 в 12.30 - «Сталинградский бал», ДЮЦ, ул. Краснознаменская, 11

ГДЕ УСТРОЯТ «СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ»

31 января 2020 в 11.00 – у памятника Маршалу Жукову на пр. Жукова, 117

31 января 2020 в 11.00 - Остров Людникова, пос. Нижние Баррикады

1 февраля 2020 с 12.00 до 14.00 - памятник четырем Героям, ул. командира Рудь

«ГВОЗДИКА НА СНЕГУ»

Алыми цветами выложат слова благодарности защитникам Сталинграда в местах боевой славы юные жители города-героя.

31 января 2020 в 11.00 – памятник знак бойцам-ополченцам СТЗ

3 февраля 2020 в 10.00 – памятник М. Паникахе

ПАМЯТНЫЕ АКЦИИ

1 февраля 2020 с 11.00 до 12.00 - «Георгиевские ленточка», Аллея Героев

1 февраля 2020 с 10.00 до 12.00 - пл. Свободы

2 февраля 2020 в 9.00 – сквер Доблести и Славы

2 февраля 2020 в 10.00 - возложение цветов к Вечному огню, Аллея Героев

СПОРТ

2 февраля 2020 с 12.00 до 17.00 - «Кубок Сталинграда», «Альянс Баскет», ул. Пугачевская, 7г

2 февраля 2020 в 10.00 - легкоатлетический пробег, Нулевая продольная от ул. Калинина до «Волгоград-Арены»

ПАМЯТНЫЕ АКЦИИ В РАЙОНАХ

Красноармейский район

31 января 2020 в 10.00 – пл. Свободы

31 января 2020 в 12.00 - Танк Т-34, ул. Арсеньева, 2

2 февраля 2020 в 11.00 – кладбище п. Сакко и Ванцетти

Кировский район

27 января 2020 в 10.00 – квест, ДК «Патриот»

31 января 2020 в 15.00 – концерт, ДК «Патриот»

2 февраля 2020 в 10.30 - патриотическая акция, Сквер Доблести и Славы

3 февраля 2020 в 12.00 - премьера спектакля «Наш «Босоногий гарнизон», ЦКиД «Авангард»

6 февраля 2020 в 13.00 - кинопоказ к 120-летию маршала Чуйкова, ЦКиД «Авангард»

Советский район

31 января 2020 в 10.00 - памятник воинам-сибирякам

31 января 2020 в 11.30 - братская могила в пос. Водный, 12.00 - в пос. Горьковский, 12.30 – пос. Майский

31 января 2020 в 17.00 – концерт, ДК района, ул. Волгоградская, 168

Ворошиловский район

31 января 2020 в 11.00 - памятник морякам-североморцам

31 января 2020 в 12.00 – концерт, ДК района

Центральный район

31 января 2020 с 10.30 до 12.00 – Аллея Героев, пл. Ленина, ул. 7-й Гвардейской, сквер 8 марта

29 января 2020 в 13.00 – концерт, ЦКиД «Родина»

29 января 2020 в 15.00 – танцевальный вечер, ЦКиД «Родина»

Дзержинский район

30 января 2020 в 10.00 – памятные места района

30 января 2020 в 13.00 – концерт, центр «21 век»

31 января 2020 в 10.00 - братская могила в пос. Гумрак

Краснооктябрьский район

31 января 2020 в 10.00 – братская могила в парке Гагарина

Тракторозаводский район

27 - 29 января 2020 в 10.00 – кинопоказы, «Ударник»

30 января 2020 в 15.00 - памятник морякам Волжской военной флотилии, 31 января 2020 в 9.00 – памятник у ТРК «7 звезд»

30 января 2020 в 17.00 – концерт, «Ударник», ДК района