2020-01-21T10:44:18+03:00
Спорт

Волгоградцев 26 января приглашают на мотокросс

Традиционный зимний мотокросс пройдет на трассе «Максимка» в Советском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заявились на соревнования около трехсот спортсменов. Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВАЗаявились на соревнования около трехсот спортсменов. Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВА
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В последние выходные января 2020 на мототреке Максимка в Советском районе Волгограде по традиции пройдет мотокросс, посвященный 77-й годовщине сталинградской победы. В программе – мотокросс в классах «Открытый», 125 «юниоры», 85, 65 куб.см и квадрокросс. Здесь же пройдут Открытый чемпионат Волгоградской области по автоспорту в формате ралли и соревнования по автомодельному спорту. Заявки подали около трехсот спортсменов. В 10 утра 26 января 2020 начнутся тренировочные заезды, в 12.00 состоится торжественное открытие соревнований, в 17.30 – награждение победителей. Откроет день митинг памяти, а на «солдатском привале» будут петь фронтовые песни и читать стихи военных лет. Вход для всех свободный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, зрители смогут следить за соревнованиями, а также поучаствовать в конкурсах и тест-драйвах. Перекусить можно будет тут же в кафе. Рядом есть парковка для тех, кто приедет на своей машине. Подробности - по телефону (8442) 68-00-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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