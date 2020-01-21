Чемпионат по фигурному веловождению пройдет в Волгограде

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:29:41+03:00

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Зима в Волгограде выдалась совсем не снежной и не холодной. Так что пока традиционные снежные развлечения горожанам не доступны. Зато в воскресенье, 26 января 2020, всех желающих приглашают на IV Открытый чемпионат Волгоградской области по фигурному вождению велосипеда в зимних условиях. Пройдут соревнования в Комсомольском саду (за НЭТом), начало в 11.30. Вход свободный, как и участие.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, регистрация участников чемпионата начнется в 11 утра 26 января у пункта велопроката. Соревнования будут проходить в трех группах: мужчины, женщины и юниоры до 15 лет. Поучаствовать в них может любой, у кого есть велосипед (для взрослых – колеса не менее 26 дюймов). Начнутся заезды по специально подготовленным трассам в 11.30. Итоги будут подводить, суммируя время прохождения дистанции и штрафное время. А победителей и призеров зимнего чемпионата фигурного веловождения ждут грамоты и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU