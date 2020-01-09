Что изменится для волгоградцев в 2020 году: тарифы ЖКХ, налоги, пособия

По традиции с нового года вступают в силу новые законы, цены и тарифы. С наступлением 2020 года волгоградцев ждет немало изменений. Большая часть из них касается сферы ЖКХ и налогообложения, а часть заметно ударит по кошельку жителей города и области. "КП-Волгоград" подскажет, где и в чем жителей Волгоградской области ждут основные изменения.

НАЛОГИ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020

Налог для «самозанятых»

Одним из главных новшеств в сфере налогообложения для жителей Волгоградской области станет новый налоговый режим для самозанятых. В нашем регионе он будет действовать с 1 января 2020 года. Отказаться от уплаты 13% подоходного налога и заменить его налогом для самозанятых могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников. Воспользоваться такой схемой могут те, кто сдает квартиру, парикмахеры, репетиторы, ремесленники и многие другие. Главное условие – годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. При работе непосредственно с людьми ставка налога составит 4%, для работающих с компаниями - 6% (подробности).

Также с 2020 года в Волгоградской области начал действовать новый региональный закон о патентной системе налогообложения. Предпринимателей дифференцировали по 63 видам деятельности и месту работы.

Налог на имущество

С 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц в Волгоградской области будут считать исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. Налоговые ставки в каждом муниципалитете установили свои.

- Подавляющая часть муниципалитетов Волгоградской области приняла решение установить для своих жителей ставку налога 0,1%, а в отдельных случаях - 0,075%, - сообщили в облдуме.

Кроме того, расширен перечень льготников, которые с 2020 года освобождены от уплаты налога на имущество. В Волгограде под льготные категории попадают 44% собственников недвижимости. Плюс для владельцев домов сделают налоговый вычет в 50 кв.м, квартир - 20 кв.м., комнат - 10 кв.м. А для многодетных родителей на каждого несовершеннолетнего ребенка дополнительно увеличат налоговый вычет для дома на 7 кв.м, для квартиры - на 5 кв.м. Будут и другие преференции. Насколько в действительности изменится размер налога на имущество, волгоградцы узнают только через год. Заплатить первый измененный налог нужно будет до 2 декабря 2021 года (подробности).

НДФЛ

От уплаты 13% подоходного налога с 1 января 2020 года освободили материальную помощь, которую получают от вуза студенты и аспиранты (сироты, инвалиды, из неполных и многодетных семей). Правда, это коснется лишь не более четырех тысяч рублей в год.

Также, начиная с 1 января 2020 года, если вы продаете свое единственное жилье, которое находилось в собственности минимум 3 года, платить13% НДФЛ не придется. По сути, вернули действовавшую до 2015 года норму, но лишь частично.

Транспортный налог на лодки и катера

За лодки их владельцам теперь придется платить транспортный налог. С 1 января 2020 года объектом налогообложения станет любое зарегистрированное маломерное судно. Однако по новым правилам государственной регистрации подлежат не все лодки и катера, а лишь те, что массой от 200 килограммов и мощностью двигателей более 8 кВт. Так что если ваша лодка меньше, стоит исключить ее из Реестра маломерных судов (подробности).

КАК ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ 2020

Введение двухкомпонентных тарифов на горячую воду в Волгоградской области вновь перенесли, теперь на 1 января 2021 года. До этого срока плата за ГВС в домах с открытой системой теплоснабжения останется без изменений и в квитанции будет указываться одной строкой. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете тарифного регулирования, до 1 января 2021 года откладывается и ввод на всей территории Волгоградской области единых нормативов на отопление. Сейчас лишь жители Волгограда, Камышина и четырех районов платят за тепло 7 месяцев в году. Для остальных плата за горячие батареи делится на 12 месяцев.

С 1 января 2020 года минимальный взнос на капитальный ремонт вырастет на 43 копейки. За каждый квадратный метр жители Волгоградской области будут платить 6,56 рубля в месяц.

А вот тариф на вывоз мусора, наоборот, немного снизится. С 1 января с каждого жителя многоквартирного дома за обращение с ТКО возьмут 105,91 рубля, в частном секторе тариф составит 104,37 рубля с человека (подробности).

Остальные тарифы на коммунальные услуги для волгоградцев вырастут с 1 июля 2020 года.

Электроэнергия в Волгоградской области подорожает на 4,4% или на 19 копеек. Большинство горожан с лета будут платить 4,51 рубля за кВтч. При дифференцированном тарифе по двум зонам суток «дневной»/«ночной» тариф составит - 5,18 / 3,45 руб./кВтч. Жители села, домов с электроплитами и электроотопительными установками «свет» обойдется в 3,16 рубля за кВтч. При дифференцированном тарифе по двум зонам суток «дневной»/«ночной» тариф - 3,63 / 2,42 руб./кВтч.

Питьевая вода в Волгограде подорожает с 1 июля 2020 года на 1 рубль 16 копеек. Платить за каждый кубометр холодненькой будем 24 рубля 36 копеек, за техническую воду плата не вырастет и составит 6,07 рубля за кубометр. Тариф за водоотведение летом поднимется до 15,76 рубля за кубометр.

Горячая вода для потребителей «Концессии теплоснабжения» в Волгограде с 1 июля 2020 года подорожает на 6,55 рубля. Платить за каждый кубометр горяченькой в закрытой системе будем 137,62 рубля, в открытой системе – 108,44.

За отопление большинство волгоградских потребителей «Концессий» с 1 июля 2020 года будут платить 1990,33 рубля за гигакалорию - на 68,67 рубля больше, чем сейчас. Вырастет тариф на 3,57%.

Как повысятся летом тарифы на газ, еще не определено.

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ

По традиции с нового года поднимут акцизы на алкоголь и табак. Так что курить с 1 января 2020 года будет еще дороже. Водка будет стоить минимум 230 рублей за поллитра, ударит по карману любителей вина и шампанского. НДС на пальмовое масло увеличится с 10% до 20%, так что автоматически подорожают и все продукты, в составе которых оно используется. Из-за увеличения с 1 января 2020 года утилизационного сбора на автомобили на 2 – 5 % подорожают новые машины. Зато автосалоны теперь смогут продавать автомобили с номерами (подробности). Это, разумеется, далеко не все, что подорожает в 2020 году.

ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ УВЕЛИЧАТ

Большая часть изменений по выплате пенсий, пособий и зарплат коснется не только волгоградцев, но и всех россиян. Так минимальный МРОТ с 1 января 2020 года вырос до 12 130 рублей – это на 850 рублей больше, чем раньше. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной Думе, в региональном бюджете на 2020 год уже заложили необходимые средства на индексацию зарплат для работников бюджетной сферы, противопожарной службы, МФЦ, лесничеств, ветеринарии, природоохранных учреждений и ряда других.

Страховые пенсии вырастут на 6,6% или в среднем на тысячу рублей. При этом, начиная с 2020 года мужчины будут выходить на пенсию в 61,5 года, женщины - в 56,5. Для этого потребуется минимальный стаж в 11 лет.

Детские пособия в 50 рублей с нового года отменили. C 1 января 2020 сумма выплаты на ребенка для жителей Волгоградской области составит 10 123 рубля (прожиточный минимум для детей за второй квартал предыдущего года). Рассчитывать на это пособие могут те семьи, где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума на каждого. Увеличится и период выплаты - с 1,5 до 3 лет. Учтите, на первого ребенка пособие выплатят из бюджета, а вот на второго – уже из материнского капитала. Выбирать, что важнее, вам.

Подрос с 1 января 2020 года до 466 617 рублей и материнский капитал. Тем, кто собрался в декрет, выплатят не менее 55 830,6 рубля. А минимальный размер выплат по больничному листу - 398,79 рубля в день.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕЙДЕТ НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 июля 2020 года Волгоградская область перейдет на прямые выплаты пособий из Фонда социального страхования РФ (ФСС). Пособия по временной нетрудоспособности (так называемые больничные), в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве будет рассчитывать уже не бухгалтерия предприятия, а региональное отделение ФСС. А деньги будут выдавать не вместе с зарплатой, а перечислять на карту или отправлять почтовым переводом. Учтите, что ваша прежняя банковская карта может не подойти – пособия будут переводить только на карты «Мир» (подробности).

Также с 1 января 2020 в стране вводят электронные трудовые книжки. Для волгоградцев со стажем - пока по желанию (подробности).