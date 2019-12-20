2019-12-20T16:16:08+03:00
Общество

Тариф на вывоз мусора в Волгограде снизили на 7,8%

За обращение с ТКО жители Волгоградской области с 1 января 2020 года будут платить на 9 рублей меньше
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мусор будет обходиться волгоградцам чуть дешевле. Фото: УОМусор будет обходиться волгоградцам чуть дешевле. Фото: УО
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Неслыханное дело – впервые за много лет в Волгоградской области не повысили, а уменьшили цену на коммунальную услугу. Тариф на вывоз мусора с 1 января 2020 года для волгоградцев снизится почти на 9 рублей или на 7,8%. Коллегия комитета тарифного регулирования установила предельно допустимый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации. С 1 января жильцы многоквартирных будут платить за вывоз мусора 105,91 рубля с человека вместо 114,92. Для обитателей частного сектора мусорный тариф составит 104,37 рубля с человека. Раньше владельцы индивидуальных домов, в том числе жители сельской местности, отдавали 113,25 рубля с человека ежемесячно. и возмущались - за что?

На семью из трех человек экономия на мусоре с 1 января 2020 года составит всего около 27 рублей. Примерно на столько же больше будут отдавать владельцы двухкомнатной квартиры на капремонт. Но главное - сам факт снижения тарифа на коммуналку. Сделали это вовсе не из-за нестабильной работы "Управления отходами - Волгоград". На полигоны стали отправлять меньше мусора, а также больше доходов получать от переработки отходов.

- Значимый фактор, который повлиял на снижение тарифа, - это запуск сортировки. Мы видим значительное снижение объемов захоронения, что приводит к снижению стоимости услуг. Видим увеличение утилизированных отходов и увеличение цен на рынке вторсырья, - отметила председатель регионального комитета по тарифам Светлана Горелова.

Многие еще помнят новогодний скандал, когда в январе 2019 года Волгоград и область зарастали кучами невывезенного с улиц мусора. Таким был старт новой системы обращения с бытовыми отходами. Однако, по мнению чиновников, позволила уменьшить тарифы для волгоградцев именно «мусорная реформа». Но в большей степени на цене все же сказался тот факт, что регоператора по обращению с ТКО освободили от уплаты налога на добавленную стоимость.

- При этом входной НДС, который несет регоператор, включен в его себестоимость, - пояснила Горелова.

Но легко волгоградцам все же не будет. С 1 января 2020 года на 43 копейки с каждого квадратного метра подрастет взнос на капремонт. Увеличится с 1 июля плата за коммуналку – газ, вода, тепло и электричество подорожают на 3 – 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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