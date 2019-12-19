Налог для «самозанятых» введут в Волгограде с 1 января 2020

С 1 января 2020 года Волгоградская область войдет в число 23 российских регионов, где будет действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых или налог на профессиональный доход. Перейти на него могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников. Главное условие – годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. С доходов тех, кто работает с людьми, будут брать 4%, для работающих с компаниями налог составит 6%. Коснется это тех, кто сдает квартиру, самостоятельно работающих парикмахеров, визажистов, фотографов, репетиторов, занимающихся ремонтом. Большинство из них никаких налогов с этого дохода сейчас вообще не платит.

В качестве бонусов самозанятым обещают освобождение от подачи налоговой отчетности и применения кассы, а также уплаты страховых взносов. Признают в ФНС, что у есть у такой системы и минусы: ни оплачиваемого отпуска, ни больничного, ни оплаты сверхурочных для самозанятых не предусмотрено.

- Регистрация в качестве «самозанятого» не требует посещения налоговой инспекции. Для этого можно установить и использовать мобильное приложение «Мой налог». В нем легко формировать и отправлять чек клиенту, удобно следить за начислением налогов, - пояснили «КП-Волгоград» в управлении ФНС по Волгоградской области.

Чтобы индивидуальные предприниматели не воспользовались случаем и не перевели своих работников в новый статус, установили ограничения. Самозанятые не смогут платить профессиональный налог с доходов, полученных от бывшего работодателя в течение двух лет. А действия бизнесменов, которые все же попробуют применить такую схему, будут расценивать как уклонение от уплаты налогов.

При этом зарегистрироваться в качестве самозанятых предлагают и тем, кто помимо основной работы подрабатывает или сдает недвижимость.

Но в налоговой заявляют: налог для самозанятых – это не дополнительный сбор налогов в бюджет, а дополнительные удобства. Волгоградцы смогут легально вести бизнес и получать доход от подработок, уплачивая минимальный налог. Кроме того, снизится налоговая нагрузка на предпринимателей, которые не имеют наемных работников.