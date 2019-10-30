Чего ждать волгоградцам от перехода на прямые выплаты по больничным и детским пособиям

Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования России (ФСС) оказывает 18 государственных услуг. Получить большинство из них можно посредством электронных сервисов. А с 1 июля 2020 года регион перейдет на «Прямые выплаты» пособий по материнству и больничных. Что ждет волгоградцев, обсудили на «круглом столе», который провели «Комсомольская правда» и ФСС.

Заявление на получение госуслуг Фонда социального страхования можно подать тремя способами. Во-первых, на личном приеме. Во-вторых, 10 госуслуг можно получить через МФЦ. И третий способ самый перспективный - через портал госуслуг.

- На сегодняшний день особой популярностью пользуется сдача отчетности об уплате страховых взносов - более 80% работодателей региона уже пользуются этой услугой в электронном виде. Сейчас организации с численностью работников более 25 человек обязаны использовать такой формат. Готовятся изменения в законодательство, и скоро эта планка опустится до 10 работников, - отметил управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Павел Гладких.

Управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Павел Гладких. Фото: Сергей Григорьев.

Вторая по популярности услуга - подтверждение основного вида экономической деятельности, ею пользуются более 10% страхователей. И на третьем месте обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации.

ПОСОБИЯ ПОЛУЧИМ САМИ

Сейчас региональное отделение Фонда работает по зачетному механизму, который сформировался еще во времена СССР. У него есть свои полюсы, но немало и проблем, которые призван решить переход на прямые выплаты.

Пока работодатель начисляет страховые взносы и перечисляет их в Фонд за минусом сумм пособий, которые напрямую выплачивает своим сотрудникам. Если расходы превышают сумму взносов, работодатель обращается за дополнительными средствами в ФСС. С переходом на прямые выплаты страхователи будут перечислять в Фонд всю сумму страховых взносов целиком.

- Есть два нюанса. В соответствии с федеральным законом пособия по временной нетрудоспособности и материнству должны перечисляться на карты «Мир» или почтовым переводом. Страхователям нужно будет заблаговременно позаботиться о том, чтобы сотрудники знали об этих вариантах и при выборе банковского перевода получили карты «Мир». Кроме того, сейчас у многих работодателей расходы превышают сумму страховых взносов. Но не все из них обращаются в Фонд за возмещением средств. С переходом на прямые выплаты у тех страхователей, кто не обратится вовремя за возмещением, возникнут проблемы. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее, - обращает внимание Павел Гладких.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

По новой схеме будут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу до 1,5 лет и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Суммы будет рассчитывать не бухгалтерия предприятия, а региональное отделение ФСС и перечислять работнику на лицевой счет в банке или отправлять почтовым переводом.

При этом будет действовать следующий алгоритм:

- работник, как и раньше, обращается к работодателю с заявлением о назначении пособия и необходимыми документами;

- работодатель в течение 5 календарных дней передает сведения в ФСС;

- Фонд в течение 10 календарных дней со дня получения принимает решение о назначении и выплате пособий.

Каждому самостоятельно придется выбрать способ получения пособия - на банковский счет, либо почтовым переводом.

- При этом у ФСС появятся новые обязанности по удержанию и перечислению НДФЛ. Также Фонд по запросу будет выдавать справки по форме 2-НДФЛ, справки о доходах для субсидий, а также удерживать из сумм выплаченных пособий алименты, - отметила начальник отдела администрирования страховых взносов Ольга Овчинникова.

ПЛЮСЫ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ

Какие преимущества получит работник? Во-первых, правильность начисления пособий и их своевременную выплату. Во-вторых, гарантию их получения. Пособия будут выплачивать напрямую независимо от того, есть ли деньги на счетах работодателя.

- Переход на прямые выплаты выгоден, прежде всего, работнику. Определенные трудности с выплатой пособий возникают даже у бюджетных организаций. Есть и те, кто не может вовремя выплачивать зарплату работникам, - считает заместитель председателя облсовпрофа Александр Орешкин. - Сотрудники будут защищены в случае банкротства, ликвидации предприятия.

Для работодателя новая система - это снижение нагрузки бухгалтерии, к тому же отпадает необходимость изъятия денежных средств из оборота. А для Фонда главный «плюс» - сокращение случаев страхового мошенничества с поддельными больничными листками, упрощение документооборота и укрепление финансовой стабильности системы ФСС.

Фото: Сергей Григорьев.

С июля 2017 года Волгоградская область перешла на электронный формат больничных листов. С каждым днем интерес к ним растет. Если в 2017 году доля электронных листков временной нетрудоспособности была менее 1%, то в 2018 – 9%, сегодня это 21% от общего числа. В программу вошли почти 80% от общего числа медицинских организаций региона, в том числе все государственные клиники. Используют цифровой формат и 31% работодателей области.

- Электронный больничный нельзя подделать, его нельзя потерять или испортить, - отмечает начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Демедюк.

В этом году уже выявлено три поддельных бумажных больничных листа, заведено одно уголовное дело. В прошлом году таких подделок было 7.

- В электронных больничных вижу только плюсы. Из года в год мы сотрудничаем с правоохранительными органами при выявлении поддельных листков нетрудоспособности и начинается долгое разбирательство с людьми, которые где-то их купили. Электронный формат это исключает, - подчеркивает Павел Гладких.

Главное условие выдачи электронного листка - письменное согласие работника. А медицинская организация и работодатель должны быть участниками электронного взаимодействия. Пациент по окончании лечения получает номер, который должен сообщить на работе. Бухгалтерия запрашивает электронный листок из базы данных, заполняет, начисляет и выплачивает пособие.

Еще ода важная услуга, которая используется также и в электронном формате, это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и санаторно-курортным лечением.

- На сегодняшний день заключены договоры на поставку более 4 миллионов изделий на сумму порядка 281 миллиона рублей. Уже обеспечены необходимыми средствами реабилитации около 13 тысяч человек и свыше 2 тысяч человек получили компенсацию за самостоятельно приобретенные средства. Обеспеченность инвалидов составила более 84%. - подвела предварительные итоги начальник отдела социальных программ Елена Печникова.

- В этом году изменилось законодательство относительно дорогостоящих протезов с внешней энергией. В нашем регионе их стоимость начинается от 700 тысяч рублей, бывают изделия стоимостью более 2 миллионов. Раньше предусматривалась замена каждые два года. Сейчас решили проводить мероприятия по их дальнейшему использованию. Это касается и выплаты компенсаций, - отметил Павел Гладких.

Система закупок ТСР в соответствии с законодательством занимает значительный промежуток времени. Сразу после обращения инвалида обеспечить его тем или иным изделием невозможно. Поэтому законодательством предусмотрена выплата компенсаций тем инвалидам, которые приобрели ТСР самостоятельно за счет собственных средств. Этот способ хорош тем, что человек своевременно приобретает те средства, которые ему нравятся. Но не всегда у инвалида есть средства или разница в цене при компенсации за самостоятельные покупки иногда бывает значительной.

- Чтобы решить эти проблемы, правительство РФ планирует ввести электронные сертификаты на приобретение ТСР. Не нужно будет платить всю сумму и ждать два месяца, когда мы вернем деньги, - подчеркивает руководитель регионального отделения. - Предусматриваются сертификаты на штучные средства, те же трости, подгузники, ортопедические матрасы, слуховые аппараты и прочие, которые не требуют индивидуального изготовления. Москва уже давно работает по такому принципу. Надеемся, что с введением этих сертификатов и у нас в регионе часть проблем будет снята.