Налог на имущество по-новому: как и сколько будут платить волгоградцы

Новый год сулит волгоградцам, как обычно, много изменений: новые законы, цены, налоги… Так, в 2020 году изменится система расчета налога на имущество физических лиц. Его будут считать исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта. Для кого налог вырастет? Сколько и как будем платить? Останутся ли льготы? Давайте разбираться.

КАДАСТРОВЫЙ ВОПРОС

Первое, что надо отметить: изменение налога на недвижимость - это не инициатива волгоградских властей, это требование Налогового Кодекса РФ. По нему все регионы должны перейти на новую систему налогообложения с 1 января 2020 года. В 74-х регионах России эта система уже работает. Теперь добрался и Волгоград.

- По закону ставки местных налогов устанавливаются на уровне каждого из муниципалитетов. Волгоград не исключение. Наши экономисты провели мониторинг, изучили существующие ставки налога на имущество физических лиц в других городах-миллионниках. И приняли решение остановиться на минимально возможной ставке, - подчеркивает председатель комитета по бюджету и налогам Волгоградской городской Думы Дмитрий Дильман.

КТО, КАК И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ЖИЛЬЕ

По данным за 2018 год, в Волгограде 461 399 объектов недвижимости, принадлежащих горожанам на праве собственности. Из них 351 753 (77%) – это квартиры, 73 241 (16%) – жилые дома, остальное – это комнаты, помещения, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства.

Жилье у всех разное, поэтому и ставки будут дифференцированные

в зависимости от категории объектов недвижимости: влиять будут и год постройки, и тип строения (МКД или ИЖС), и место расположения, и площадь, и другие факторы.

- Поскольку в приоритете для нас – интересы жителей, решено– 0,1% от кадастровой стоимости. Это один из самых низких показателей в стране, - отмечает Дильман.

При этом специалисты управления экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда, отмечают, что для подавляющего количества горожан (около 80%) сумма налога на имущество практически не изменится

Более того, во многих случаях при исчислении налога от кадастровой стоимости платеж окажется даже меньше, чем от инвентаризационной!

Итак:

- для владельцев квартир и комнат в Волгограде, имеющих кадастровую стоимость до 5 миллионов рублей налоговая ставка будет минимально возможной - 0,1%;

- для жилых домов кадастровой стоимостью до 500 тысяч рублей - ставка также составит 0,1%;

- для жилых домов с кадастровой стоимостью от 500 тысяч до 2 миллионов рублей (таких в Волгограде примерно половина от общего количества домовладений) налоговая ставка составит 0,2%;

- для жилых строений, расположенных на земельных участках с целевым назначением «для ведения подсобного, дачного, садового или огороднического хозяйства», и имеющих площадь меньше 50 квадратных метров (таковых абсолютное большинство) сумма налога будет вообще равна нулю.

Для кого налог повысится: для собственников больших и дорогих квартир, коттеджей огромной площади и высокой этажности.

Но и для этой категории сумма налога изменится не сразу, а постепенно - в течение нескольких лет.

И еще: первые платежки с имущественным налогом, начисленным по новому порядку, волгоградцы получат во второй половине 2021-го года.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА - ЛЬГОТНИКИ

Важный момент: 44% собственников недвижимости на территории Волгограда будут освобождены от уплаты налога.

- К перечню льгот, которые установлены на федеральном уровне, мы добавили еще несколько категорий. Таким образом, почти половина волгоградцев - собственников недвижимости - будут освобождены от уплаты данного налога, - акцентирует внимание депутат.

Льготы (в виде полного освобождения от уплаты налога) коснутся незащищенных слоев населения, включая пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов и их родителей (опекунов), ветеранов боевых действий, предпенсионеров, многодетные семьи, несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и другие категории граждан.

На данный момент депутаты семи комитетов Волгоградской городской Думы уже рассмотрели и одобрили проект решения о внесении изменений в Положение о местных налогах на территории Волгограда, который подготовила администрация города. Окончательное же решение будет принято на заседании гордумы, которое состоится 25 октября.