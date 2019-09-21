2019-09-21T13:13:15+03:00
Общество

Владельцы малых лодок и катеров могут не платить за них налоги

МЧС России по Волгоградской области советует снять суда массой до 200 килограммов с регистрации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Налоги будут платить только владельцы больших и мощных лодок и катеров.Налоги будут платить только владельцы больших и мощных лодок и катеров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает владельцам маломерных судов, что если раньше госрегистрации подлежали все используемые в некоммерческих целях лодки, то теперь лодки и катера массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до 8 кВт включительно государственной регистрации не подлежат. Тем не менее в волгоградском Реестре маломерных судов до сих пор значится большое количество таких лодок. Согласно новому законодательству, с 1 января 2020 года объектом налогообложения будет являться любое зарегистрированное маломерное судно. Так что если ваша лодка весит меньше двухсот кило, то пора заняться оформлением документов, чтобы не платить лишних налогов.

Чтобы исключить лодку из Реестра маломерных судов, ее собственнику нужно обратиться в тот Центр ГИМС ГУ МЧС России, где зарегистрировано судно. При себе иметь паспорт и судовой билет. Справки можно получить по телефону - (8442) 36-81-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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