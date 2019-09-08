В Волгограде в день выборов умер кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы Вадим Чистяков

Сообщение о смерти одного из кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы пришло около 11 часов утра 8 сентября. Не выдержало сердце у 49-летнего кандидата в Волгоградскую областную Думуот партии КПРФ Вадима Чистякова.

- Эта предвыборная кампания было очень нервная, - говорит коллега Вадима Чистякова. - Он был №1 в нашем партийном списке КПРФ по моему 13 округу, также возглавлял наш штаб. Нарушений было много, поэтому находился постоянно в напряжении. Пару дней жаловался на сердце, принимал таблетки. Сегодня с утра уже объехал несколько участков. Позвонил мне, сообщил, что отправился домой переодеться в военную форму – он только год назад вышел в отставку. Думал, что так к нему будут прислушиваться. Видимо, по дороге почувствовал себя плохо, остановился, зашел в магазин и там умер – остановилось сердце

У Вадима Чистякова осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Мужчина - боевой офицер, последняя командировка была в Сирию. Год назад решил уйти из вооруженных сил. Стал заниматься политикой.