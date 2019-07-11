Дело о смерти волгоградки и ее ребенка в роддоме передали в Москву

Вот уже полтора года потерявший в роддоме жену и новорожденного ребенка Евгений Давыдов ищет правду. Расследование затягивалось, результата экспертиз пришлось ждать несколько месяцев. После нескольких попыток волгоградцу 10 июля все же удалось попасть на личный прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он просил об объективном расследовании и квалифицированной помощи экспертов, указал на факты волокиты. По итогам встречи в отношении волгоградских следователей и ряда руководителей назначены служебные и процессуальные проверки. А уголовное дело теперь будут расследовать в Москве, его передали в специализированный отдел ГСУ СК России.

- Выяснилось, что расследование велось неинициативно и сводилось лишь к рассмотрению ходатайств потерпевшего. Этим фактам будет дана правовая оценка, - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по уголовному делу о гибели Анны Давыдовой и ее малыша. В том числе следователям предстоит допросить специалистов по ряду медицинских вопросов.

ПОТЕРЯЛА ТРИ ЛИТРА КРОВИ

История семьи Давыдовых - третья в деле о подмене органов в волгоградском морге. Она очень похожа на судьбу семьи Мачкалян. Анна Давыдова и ее муж Евгений ждали второго ребенка. Беременность протекала нормально. Семья переехала в новую квартиру. До появления на свет долгожданной малышки оставалось всего несколько дней. Но счастливого возвращения из роддома не случилось - мать и дитя погибли в больнице. А позже в гистологических пробах нашли чужую ДНК. Все началось в праздничный день 23 февраля 2018 года.

- В тот день мы ездили на шашлыки, после заехали в «Макдоналдс», оттуда домой. Никаких симптомов заболевания у Ани не было. Ко мне приезжал друг, мы полы стелили - только переехали. Она готовила еду, убралась. Друг ее видел, 21 числа у нас родители были, она ни на что не жаловалась, не говорила, что болит у нее что-то. Скрывать ей и от родителей, и от меня, и внешне никак не показывать плохое самочувствие было просто невозможно. А около часа ночи у жены вдруг поднялась температура, - рассказывает Евгений.

Супруг сразу вызвал скорую. Приехал фельдшер. Сделал укол тройчатки.

- Я спросил: ей вот-вот рожать, можно? «Да все нормально», - ответил фельдшер. Послушал ее, горло посмотрел, говорит - ОРВИ, дал Ане какие-то документы подписать и уехал, - продолжает вдовец.

Утром Анна Давыдова проснулась бледной и пожаловалась на боль в животе. Супруги собрались и поехали в роддом больницы №5 Волгограда.

- На территорию роддома я заехал 24 февраля в 13.10. У меня есть фотография журнала регистрации транспортных средств, где фиксируется въезд. Но врач, которая нас принимала, говорит, что приехали мы, согласно истории болезни, в 14.00. Несмотря на то, что жена была бледная и пояснила, что у нее в ночь была температура под сорок и странно болит живот, врач ее осмотрела и говорит: «У тебя ОРВИ, иди домой, лечись». Аня спросила: «Чем же мне лечиться, мне же таблетки нельзя, я беременная». В ответ: «А ты горло полоскай», - продолжает свой рассказ о том страшном дне супруг. - Не знаю из-за чего, я в коридоре сидел, уже хотел вмешаться. Но врач все же начала осматривать ее на гинекологическом кресле. Аня закричала «Больно!», когда она ей куда-то надавила. После этого они пошли делать КТГ (кардиотокография во время беременности). Когда вышли, она говорит: отдай вещи сопровождающему и оставайся.

О том, что было дальше, медики расходятся в показаниях. Супруга рядом уже не было.

Евгений Давыдов потерял красавицу-жену и дочь. Фото из семейного архива.

- Около пяти вечера забеспокоились родители, начали звонить в роддом. Им сказали, вам ничего не скажем, пусть муж приезжает. Я все бросил и бегом туда, - рассказывая о том дне, Евгений не может сдержать эмоций. - Вышли врачи, говорят, девочка мертвая родилась. Мы сами еще не знаем как. Аня 3,5 литра крови потеряла, она в реанимации, больше ничего пока сказать не можем. У меня погасло все вообще, я как сел и все. С этого момента практически ничего не помню.

На следующий день ездил в больницу уже брат Анны - Владимир. Все разговоры писал на диктофон. Но ничего внятного сказать родственникам медики так и не смогли.

- Говорили, мы сами разбираемся - почему так поздно приехала, почему не госпитализировали ее, почему вы отказались от госпитализации. Но нам ее и не предлагали, - недоумевает супруг.

Вечером того дня Анну Давыдову перевезли в 25-ю больницу.

- Врач вышел, сказал, что из пяти функций организма четыре отказали. Состояние ужасное, катастрофа, - вздыхает Евгений.

26 февраля в 20.10 у Ани остановилось сердце. Ей было всего 28 лет.

«ВРАЧАМ НЕ ВЕРЮ»

- Пациентка умерла, потому что поздно обратилась за помощью, - комментировали корреспонденту «КП-Волгоград» медики. - Кишечник был поврежден полностью. Уже пошел неконтролируемый каскад без обратной реакции.

Но супруг погибшей эту версию полностью отрицает.

- Медики твердят, что Аня три дня ходила с температурой 38. И что сказала она им это сама при консилиуме - это после наркоза, тяжелейшей операции и потери больше трех литров крови? - недоумевает вдовец. - Но жена 16-го числа была в консультации, сдавала все анализы. Все было хорошо. Никаких отклонений. Гемоглобин понизился до 107 при норме 110 и все. Говорят, что поздно мы обратились. Но я вызвал скорую, как только поднялась температура и появились первые симптомы какого-либо заболевания. До этого она ездила с сыном в больницу, сама была за рулем. Если бы она плохо себя чувствовала, зачем?

Из показаний врача, который вел беременность: «Никаких динамических отклонений у Давыдовой не отмечалось, была очень радостная, рассказывала, что с мужем приобрели квартиру. Здоровая, жизнерадостная».

- Также медики заявляют о повреждении кишечника. Но показания, что он был весь в язвах, дает только главный врач патологоанатомического бюро Колченко. Остальные, кто был на вскрытии, это отрицают.

Дело уже бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко и двух его подчиненных передали в суд. Медиков обвиняют по пяти статьям, в числе которых служебный подлог, мошенничество, взятки. Следствие доказало, что в волгоградском морге подменяли органы умерших в больницах пациентов, чтобы прикрыть врачей и улучшить статистику. Заседание суда назначено на 23 июля.

Потерявший в роддоме жену и новорожденного ребенка Евгений Давыдов намерен докопаться до истины.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЗАЧЕМ БЫЛО МЕНЯТЬ ОРГАНЫ?

Согласно протоколу, при жизни плацента была с краевым креплением пуповины. Согласно истории родов - размеры другие и у нее уже центральное крепление.

- Экспертиза ДНК обнаружила часть децидуальной ткани, которая образуется только на ранних сроках беременности. Ее физически не могло быть в образцах жены в 38 недель. Патологоанатом это знала, но не обратила внимания. А на следующий день после выемки гистологических материалов она уволилась и уехала на Сахалин, - продолжает Евгений. - Тест ДНК показал, что один объект не принадлежит ни дочери, ни Ане. Но говорят, что эта подмена - техническая ошибка.

По версии родственников, от повышения температуры у Анны произошла отслойка плацента, а врачи в роддоме потеряли драгоценное время. Девочка родилась мертвой через 11 минут после КТГ, которая показала, что ребенок был жив. Роженица потеряла много крови, у нее отказали почки и дальше возник каскад осложнений, который и привел к смерти. В последней выданной справке (их было несколько) стоит диагноз «эрозивный некротический энтерит, осложнившийся сепсисом при беременности 38 недель и 4 дня».

Александр Бастрыкин совместно с Леонидом Рошалем провел личный прием в Москве. Фото: СКР

СК только через 4 месяца назначил экспертизу, через 7 месяцев - очную ставку, результаты экспертизы пришлось ждать еще дольше. А расследование по этой статье длится всего два года. Похоронивший супругу и дочь Евгений Давыдов надеется, что после встречи с Александром Бастрыкиным ситуация изменится.

- Расследование всех дел, ставших предметом обсуждения на приеме, председатель поставил на личный контроль, - прокомментировали в СКР.

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