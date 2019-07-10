Суд над главным патологоанатомом Волгограда будет долгим

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-10T09:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко сначала поймали на взятках. Затем вскрылись и более серьезные преступления – органы умерших подменяли, чтобы «подогнать» диагноз и улучшить медицинскую статистику. В Дзержинском районном суде Волгограда 9 июля прошло первое заседание по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых сам Колченко и его подчиненные - Наталия Герасименко и Екатерина Черкасова. Их обвиняют по пяти статьям: получение взятки в крупном размере, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и его организация. Из-за неявки троих потерпевших слушание дела перенесли на 23 июля 2019. С такой просьбой выступило государственное обвинение.

- Не явились на первое заседание трое потерпевших – А. Митрофанов, К. Молчанов и Д. Востриков. Чтобы обеспечить их участие в судбном слушании, заседание перенесли на 23 июля, - рассказали «КП-Волгоград» в областном суде.

Суд по этому громкому делу будет долгим. В деле более десяти потрепевших, в том числе семья Елены Мачкалян, которая в январе 2017-го потеряла ребенка и умерла сама по халатности медиков. Чтобы скрыть истинную причину смерти, они подменили печень роженицы. И «списали» смерть на «аутоиммунный гепатит». По делу проходят более ста свидетелей. Всех их предстоит опросить в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мафия в морге: волгоградские врачи подменяли органы умерших

Родственники погибших считают, что так патологоанатомы скрывали реальную причину смерти (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU